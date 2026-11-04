Уничтожен трансформатор: ''Атеш'' обесточил завод в Воронеже, который производит Ил-76. Видео

Агенты "Атеш" провели очередную диверсию в Воронежской области РФ. Они вывели из строя электроподстанцию, обеспечивающую электроэнергией Воронежское акционерное самолетостроительное общество.

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Предприятие проводит ремонт, модернизацию и производство тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Ил-76. Подробности сообщили в "Атеш".

Что известно

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" заявили, что провели успешную диверсию на электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО).

"В результате точечного вмешательства был уничтожен трансформатор, что привело к серьезным перебоям в энергоснабжении стратегического объекта. ВАСО играет критически важную роль для вооруженных сил РФ, выполняя ремонт, модернизацию и производство тяжелых военно-транспортных самолетов, включая Ил-76, а также выпуская ключевые агрегаты для авиации", – отметили в "Атеш".

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Там подчеркнули, что сбои в работе предприятия напрямую влияют на логистику и боеспособность российской военно-транспортной авиации.

"Подобные диверсии в тылу разрушают производственные цепочки военно-промышленного комплекса путинского режима и заставляют его отвлекать ресурсы на восстановление инфраструктуры. Мы продолжаем системную работу по выявлению и нейтрализации объектов, обеспечивающих агрессию против Украины", – заявили в "Атеш".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" уничтожили две вышки связи, открыв путь для удара по заводу ракетного топлива в РФ.

Кроме того, "Атеш" устроил диверсию под Ростовом. Был обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина.