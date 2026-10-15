Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

В ночь с 10 на 11 октября 2026 года украинские разведчики провели операцию на временно оккупированной территории Херсонской области. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем КМП ВМС ВСУ уничтожили учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии РФ.

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Объект располагался в населённом пункте Хорлы. Соответствующие кадры показало ГУР МО Украины.

ГУР уничтожило учебный центр операторов БПЛА

Операция состоялась в ночь с 10 на 11 октября на временно оккупированной территории Херсонской области. Ее провели бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с военнослужащими 426-го отдельного полка беспилотных систем Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Основной целью стал учебный центр, где готовили операторов беспилотников для 18-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Он располагался в населенном пункте Хорлы.

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Также был нанесен удар по месту проживания российских офицеров

Помимо учебного центра, украинские спецназовцы уничтожили место проживания офицерского состава российских оккупационных войск. Среди целей были российские инструкторы, занимавшиеся подготовкой диверсионных групп 18-й армии РФ.

По данным ГУР, в результате операции объекты российской оккупационной армии полностью разрушены, а планы врага — сорваны.

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Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.