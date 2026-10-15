Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТруну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоТруну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро. Иллюстративное фото.Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутатыИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когда96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. ФотоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до семи. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до семи. Фото и видео

Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео
ГУР уничтожило учебный центр операторов БПЛА

В ночь с 10 на 11 октября 2026 года украинские разведчики провели операцию на временно оккупированной территории Херсонской области. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем КМП ВМС ВСУ уничтожили учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии РФ.

Объект располагался в населённом пункте Хорлы. Соответствующие кадры показало ГУР МО Украины.

ГУР уничтожило учебный центр операторов БПЛА

Операция состоялась в ночь с 10 на 11 октября на временно оккупированной территории Херсонской области. Ее провели бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с военнослужащими 426-го отдельного полка беспилотных систем Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,6 т.
ВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные Генштаба
icon 9,6 т.
ВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные Генштаба
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 6,2 т.
В России после циничных заявлений о "перемирии" пожаловались на атаку Украины на Рязанский НПЗ
icon 6,2 т.
В России после циничных заявлений о "перемирии" пожаловались на атаку Украины на Рязанский НПЗ
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,5 т.
Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. Фото
icon 4,5 т.
Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. Фото

Основной целью стал учебный центр, где готовили операторов беспилотников для 18-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Он располагался в населенном пункте Хорлы.

Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

ГУР уничтожило центр подготовки операторов БПЛА противника. Источник: Скриншот

Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

ГУР уничтожило центр подготовки операторов БПЛА противника. Источник: Скриншот

Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

ГУР уничтожило центр подготовки операторов БПЛА противника. Источник: Скриншот

Также был нанесен удар по месту проживания российских офицеров

Помимо учебного центра, украинские спецназовцы уничтожили место проживания офицерского состава российских оккупационных войск. Среди целей были российские инструкторы, занимавшиеся подготовкой диверсионных групп 18-й армии РФ.

По данным ГУР, в результате операции объекты российской оккупационной армии полностью разрушены, а планы врага — сорваны.

Уничтожен центр подготовки операторов БПЛА противника: в ГУР раскрыли детали уникальной операции в Херсонской области. Видео

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойГлавное управление разведкиБПЛА
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться