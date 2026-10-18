Речь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронте

Наибольшую угрозу для фронта представляют некомпетентные и неграмотные решения, а также ложь на высшем уровне управления боевыми действиями. Основной проблемой в армии остаются системные подходы к управлению войсками, распределению ресурсов, определению приоритетов и оценке результатов боевых действий.

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Об этом в интервью СМИ рассказал командир роты беспилотников в бригаде "Хартия" Юрий Бутусов. Положительным решением он назвал создание группировок войск "Центр" и "Азов".

Что известно

В последнее время украинский фронт столкнулся со многими вызовами – замедлением работы Starlink, угрозой прекращения обмена разведданными со стороны США и др. Однако самой большой проблемой для фронта являются некомпетентные, неграмотные решения, а также ложь на высшем уровне управления боевыми действиями, пояснил Бутусов.

"Как раньше мы не понимали, почему и как распределяют людей и ресурсы, так не понимаем и сейчас. Как не было изменений в управлении войсками на оперативном и стратегическом уровнях, например у нас в Харьковской области, так нет и сейчас", — сказал он.

По его словам, нет изменений, которые ощутили бы в войсках. Он отметил, что такие изменения есть на некоторых участках фронта.

Бутусов положительно оценил решение о создании группировок войск "Центр" и "Азов". По его мнению, это правильное и своевременное решение.

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"Также положительно оцениваю то, что штурмовым полкам определили зоны ответственности в составе отдельных корпусов и перестали перебрасывать их по всему фронту".

Это, по словам командира роты беспилотников, несколько конкретных удачных решений. Однако он заметил, что на фронте таких крайне необходимых решений — тысячи. И, к сожалению, изменения носят очень фрагментарный характер и касаются лишь некоторых участков.

"У нас ничего не изменилось: нам не дали сил и ресурсов, не дали резервов, не увеличили пополнение. Не стало лучше ни с обеспечением, ни с управлением, ни с организацией. Лишь добавили зону ответственности", — пояснил Бутусов.

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Он отметил, что ресурсами это никак не обеспечили. Корпусу "Хартия" добавили несколько десятков километров и не выделили ни одного человека для выполнения этих задач.

По его словам, это крайне странно. Их штурмовой полк работает на многих участках, и везде своими действиями поддерживает различные воинские части.

"Я вижу обстановку и вижу, что системных изменений в зоне ответственности, к сожалению, нет. Можно оценивать войну по заголовкам новостей и интервью, а можно – по реальной ситуации на земле. Так вот, на нашем участке никаких изменений на земле нет вообще. Ноль", – сказал Бутусов.

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Чтобы эти изменения реализовать, по его словам, нужно не просто прислушиваться к ним, но и воплощать в жизнь то, о чём они говорят.

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