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Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
3,9 т.
Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео
Поврежденное здание в Голой Пристани. Источник: Скриншот

Временно оккупированную Голую Пристань на Херсонщине показали такой, какой выглядят улицы города. На опубликованном видео можно увидеть опустевшие районы, где почти нет людей.

Кадры распространили украинские Telegram-каналы. На них запечатлены несколько улиц населенного пункта, в частности Санаторная, 200 лет, Радостная и Тараса Шевченко.

Вдоль дорог стоят поврежденные и разрушенные здания, а на самих улицах почти не видно людей. Город выглядит опустевшим.

Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Поврежденное здание в Голой Пристани. Источник: Скриншот

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Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Пустые улицы временно оккупированной Голой Пристани. Источник: Скриншот

Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Так выглядят здания на улицах Голой Пристани. Источник: Скриншот

Голая Пристань расположена в Скадовском районе Херсонской области. Российские войска оккупировали ее в конце февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения.

Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Почти безлюдные улицы оккупированного города. Источник: Скриншот

В июне 2023 года город также подвергся масштабному затоплению после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Из-за географического расположения большая часть Голой Пристани была полностью покрыта водой. В результате наводнения было разрушено около 30% частного сектора города.

Разрушенные здания и пустые улицы: как выглядит оккупированная Голая Пристань в Херсонской области. Видео

Голая Пристань на карте боевых действий (по состоянию на 10 ноября). Источник: DeepStateMAP

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, Голая Пристань входит в перечень 34 населенных пунктов на оккупированном левобережье Херсонщины, где сложилась критическая ситуация. Еще 58 сел, поселков и городков он отнес к категории средней критичности.

На этих территориях возникли проблемы с газо- и электроснабжением, водой, доставкой продуктов и гуманитарной помощи. Глава ОВА подчеркнул, что местным жителям нужна помощь, а впереди их ждет очень сложная зима.

Мы также писали о расстрелах мирных жителей в оккупированных Олешках на Херсонщине. После завершения перемирия, необходимого для проведения гуманитарной миссии, российские военные устроили фильтрационные мероприятия на прибрежных территориях.

Людей расстреливали, если на их устройствах находили "подозрительные" видеоматериалы или телефонные звонки. Точное количество погибших неизвестно, однако подтверждены как минимум два таких случая.

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