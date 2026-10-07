ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных

Украинские воины продолжают уничтожать командиров российских оккупационных подразделений, совершавших военные преступления против украинского народа. Стало известно о ликвидации командира 11 танкового полка ВС РФ Алексея Караваева.

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Он попал под украинский удар на Харьковском направлении, его подчиненные ранее казнили пленных и безоружных украинских защитников. Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Что известно

В проекте сообщили, что "ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка".

"Майор Алексей Караваев, командир 11-го ТП 18-й МСД, погиб в ночь с 3 на 4 октября на Харьковском направлении", – отметили в "Хочу жить".

Там не уточнили, идет ли речь о пяти командирах этого конкретного подразделения, батальона, которым ранее командовал Караваев, либо о пяти командирах разных подразделений, ликвидированных за обозначенный временной период ––1,5 года.

Известно, что ранее Караваев был командиром 1-го батальона 82-го МСП 69-й МСД.

"В 2024 году военнослужащие этого подразделения казнили как минимум троих украинских военнопленных на Агрегатном заводе в Волчанске. Согласно показаниям военнопленного Сергея Тужилова, приказ об убийстве военнопленных поступил от старшего командования. Рано или поздно справедливая кара настигнет всех, кто причастен к военным преступлениям против украинского народа", – заверили в "Хочу жить".

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Упомянутый в сообщении Тужилов в Украине приговорен к пожизненному лишению воли.

По информации СБУ, он собственноручно расстрелял связанного украинского бойца, а также помогал организовывать и охранять места казни еще двоих пленных. Перед убийством россияне пытали украинских защитников и получали разрешение на расстрелы от своего руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре в оккупированном Донецке был ликвидирован начальник штаба МТО 25-й общевойсковой армии России.

Подполковник Виктор Басенко погиб 26 августа 2026 года в результате точечного удара Вооруженных сил Украины по командному пункту оккупантов в Донецке.

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46-летний Басенко отвечал за рганизацию поставок, логистику и материально-техническое обеспечение подразделений 25-й армии на фронте.