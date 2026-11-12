ВСУ по воздуху десантировали наземных роботов на левый берег Днепра и ликвидировали позицию врага: подробности операции. Видео

Украинские наземные роботы впервые за время полномасштабной войны по воздуху десантировались на оккупированный левый берег Днепра. Морские пехотинцы провели уникальную комбинированную боевую операцию, применив НРК типа "камикадзе". Его с правого берега реки на левый доставил беспилотник "Перун", после чего НРК уже самостоятельно добралась до позиции оккупантов и уничтожила ее.

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Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины. Операцию провели военнослужащие 426-го отдельного полка беспилотных систем при участии расчетов наземных роботизированных комплексов, FPV-дронов, бомберов и разведывательных беспилотников.

Как проходила операция

На первом этапе беспилотник "Перун" по воздуху доставил с правого на левый берег Днепра наземный роботизированный комплекс типа "камикадзе". Он был оснащен боевой частью весом 7 кг.

В ВМС отметили, что десантирование прошло успешно: комплекс не понес потерь, сохранил полную управляемость и связь с операторами.

После высадки НРК самостоятельно преодолел заданный маршрут. Во время движения украинские военные выявляли позиции противника как с помощью бортового оборудования наземного комплекса, так и воздушной разведки. Обнаруженные цели сразу атаковали FPV-дронами.

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НРК уничтожил вражескую позицию операторов БпЛА

Финальной точкой маршрута стало здание, которое российские военные использовали как позицию операторов беспилотников.

"Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию. Цель поражена", – рассказали украинские защитники.

Дополнительно позицию врага атаковали FPV-дронами.

Главные истории дня

В Военно-Морских Силах сообщили, что все этапы операции зафиксировали. Потерь среди украинского личного состава нет.

Операция продемонстрировала возможность применения воздушной транспортировки наземных роботизированных комплексов для выполнения боевых задач на территории, которую контролирует противник, без непосредственного привлечения украинских военных к штурму позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении для уничтожения оккупантов используют "атакующие" НРК. Машины оснащают пулеметами и гранатометами.