ВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на Запорожье

Ситуация на Гуляйпольском направлении в Запорожской области на данный момент стабилизирована, а российские войска не добиваются там значительных успехов. По словам командира 1-го отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова, единичные прорывы оккупантов Силы обороны обычно быстро нейтрализуют.

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В то же время украинским военным не хватает средств, чтобы постоянно оказывать влияние на российскую логистику на оперативной глубине. Об этом Филатов рассказал в эфире "Громадского радио".

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По словам Филатова, на этом участке фронта происходят отдельные ситуативные продвижения российских войск, однако они не носят значительного масштаба, а Силы обороны быстро их нейтрализуют.

"Это не большие объемы, это не продвижение вглубь, но линия боестолкновения похожа на небольшую волну, которая то накатывается, то откатывается. Это процессы, которые неизбежны при ведении боевых действий, но каких-либо значительных успехов противник достичь не может, и именно поэтому он перенаправляет своё внимание на другие направления", — рассказал военнослужащий.

В ВСУ не хватает средств для ударов по логистике РФ

В то же время одной из задач остается возможность системно воздействовать на российскую логистику на оперативной глубине. Украинские военные нашли необходимые механизмы, однако пока не могут поддерживать темп таких операций.

Летом ВСУ проводили операции, в ходе которых блокировали логистические маршруты противника в районах Токмака и Мелитополя. По словам Филатова, в определенные периоды движение техники оттуда фактически было полностью заблокировано.

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"Оккупационные власти даже запретили выезд из городов. И тем самым мы улучшили ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку противник перестал снабжать свои подразделения боевым снабжением и пехоту средствами", — отметил командир.

Однако из-за нехватки необходимых средств масштаб таких операций сократился. По словам Филатова, сейчас их проводят примерно на 5% от того объема, который удавалось реализовывать летом.

В то же время на передовой по-прежнему значительно сказывается влияние российских беспилотников. Командир отмечал, что украинские военные пытаются противодействовать точкам запуска БПЛА, однако имеющихся возможностей для этого недостаточно.

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Для усиления такого противодействия, по его словам, необходимы дополнительные ресурсы, поддержка партнеров и поиск соответствующих решений украинскими производителями.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска пытаются закрепиться в Гуляйполе и ведут наступательные операции вблизи Покровска. Контроль над населенными пунктами пока не подтвержден. Параллельно на Покровском направлении украинские подразделения восстановили часть позиций.

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