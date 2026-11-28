ВСУ поразили логистический хаб армии РФ в Курской области. Видео
Силы обороны Украины атаковали технику и живую силу противника вблизи села Снагость Курской области России. Первый удар был нанесен беспилотником, второй – ракетой РСЗО HIMARS.
Видео поражения в субботу, 28 ноября, опубликовала в Telegram пресс-служба 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Военнослужащие уточнили, что целью был логистический хаб захватчиков.
"Россияне оборудовали логистический хаб в семи километрах от украинской границы. Похоже, рассчитывали, что его никто не заметит. Но наш дрон-разведчик заметил", – заявили в ДШВ.
Первым по цели отработал ударный беспилотник, а за ним прилетела ракета HIMARS.
Результаты обстрела
В результате украинской атаки вблизи населенного пункта Снагость на Курщине (РФ), где враг разместил свой логистический хаб, поражены:
- пять единиц техники;
- 20 российских военнослужащих (в том числе командира группы).
Бойцы уточнили, что операция стала возможной благодаря слаженной работе разных подразделений 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск.
"Российские паблики уже оплакивают среди погибших командира группы добровольческого подразделения "Барс-Курск" с позывным "Русский", который должен был защищать территорию от наших атак. Выходит, не защитил", – пошутили десантники.
Как писал OBOZ.UA, за предыдущие сутки (27 ноября) украинские воины отминусовали еще 2825 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 650 986 человек.