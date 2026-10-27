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ВСУ поразили склады боеприпасов и МТО, а также живую силу оккупантов на Донбассе: в Генштабе рассказали подробности

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
171
ВСУ поразили склады боеприпасов и МТО, а также живую силу оккупантов на Донбассе: в Генштабе рассказали подробности
Украинские военные, иллюстративное фото

В ночь на 27 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. В результате атак у противника должны снизиться возможности обеспечивать свои подразделения и вести огонь на фронте.

Украинские подразделения поразили склады боеприпасов российской армии возле населенного пункта Дяково в Луганской области и Огороднего в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Уничтожение таких запасов должно снизить огневые возможности противника. Также под удар попало скопление вооружения и военной техники оккупантов в районе Красногоровки Донецкой области.

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ВСУ поразили склады боеприпасов и МТО, а также живую силу оккупантов на Донбассе: в Генштабе рассказали подробности

Поражены склады боеприпасов и МТС, а также живая сила противника. Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Силы обороны атаковали склады материально-технических средств российских войск. Они поражены в районах Луганска, Антрацита и населенного пункта Тимоново на Луганщине. Уничтожение этих запасов затрудняет обеспечение российских подразделений.

Украинские военные также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. Такие цели поразили возле населенных пунктов Лагидное и Антрацит на Луганщине, а также в районе Новопетровки в Запорожской области.

Силы обороны продолжат работать по ключевым военным целям российских оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также за сутки 26 октября украинские воины отминусовали еще 1400 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 581 840 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 октября и в ночь на 23 октября украинские военные атаковали ряд объектов российской армии. Среди целей – место запуска ударных беспилотников и склады боеприпасов.

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