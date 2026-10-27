ВСУ поразили склады боеприпасов и МТО, а также живую силу оккупантов на Донбассе: в Генштабе рассказали подробности

В ночь на 27 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. В результате атак у противника должны снизиться возможности обеспечивать свои подразделения и вести огонь на фронте.

Видео дня

Украинские подразделения поразили склады боеприпасов российской армии возле населенного пункта Дяково в Луганской области и Огороднего в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Уничтожение таких запасов должно снизить огневые возможности противника. Также под удар попало скопление вооружения и военной техники оккупантов в районе Красногоровки Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны атаковали склады материально-технических средств российских войск. Они поражены в районах Луганска, Антрацита и населенного пункта Тимоново на Луганщине. Уничтожение этих запасов затрудняет обеспечение российских подразделений.

РЕКЛАМА

Украинские военные также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. Такие цели поразили возле населенных пунктов Лагидное и Антрацит на Луганщине, а также в районе Новопетровки в Запорожской области.

Силы обороны продолжат работать по ключевым военным целям российских оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также за сутки 26 октября украинские воины отминусовали еще 1400 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 581 840 человек.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 октября и в ночь на 23 октября украинские военные атаковали ряд объектов российской армии. Среди целей – место запуска ударных беспилотников и склады боеприпасов.