ВСУ поразили станцию РЭБ в Брянской области и военный склад на Луганщине: в Генштабе рассказали подробности

21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины поразили несколько военных объектов российской армии в Брянской и Запорожской областях, а также на Луганщине. Среди целей – станция радиоэлектронной борьбы и склад материально-технических средств оккупантов.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram. По его данным, также под удар попали командный пункт оккупантов и пункт управления дронами в Запорожской области.

Станцию РЭБ российской армии поразили вблизи населенного пункта Гулевка Брянской области РФ. Как пояснили в Генштабе, это расширяет возможности украинских военных эффективно применять беспилотные системы.

В Запорожской области Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт оккупантов вблизи Вишневого и пункт управления БПЛА в районе Ланкового. По данным Генштаба, это снижает способность российских войск атаковать беспилотниками украинские позиции и прифронтовые громады.

На Луганщине под удар попал склад материально-технических средств противника возле Золотаревки.

В Генштабе заверили, что удары по ключевым военным целям российской армии будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 октября украинские военные ликвидировали 2250 российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, это рекордное количество захватчиков, уничтоженных за сутки с начала полномасштабной войны.

За вчерашний день российская армия также потеряла 3 танка, 8 боевых бронированных машин и 44 артиллерийские системы. Кроме того, украинские защитники уничтожили 1750 беспилотников оперативно-тактического уровня.