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ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Скат-450М", который наводит "Искандеры". Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
5,3 т.
ВСУ уничтожили редкий российский дрон "Скат-450М", который наводит "Искандеры". Видео
БПЛА "СКАТ". Источник: Ростех

Операторы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ" сбили российский разведывательный беспилотник самолетного типа "Скат-450М". Для перехвата украинские военные применили дрон "Генерал Черешня BULLET".

Об этом сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) в Facebook. Там также опубликовали видео, на котором зафиксирован момент перед перехватом вражеского аппарата.

"Скат-450М" – редкий российский беспилотник, предназначенный для ведения глубокой воздушной разведки, наблюдения и корректировки огня. По имеющейся информации, его также используют для наведения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

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Для перехвата применили универсальный дрон "Генерал Черешня BULLET" компании "Генерал Черешня FPV", которая является участником NAUDI.

По оценкам Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны было сбито лишь от 10 до 20 таких аппаратов. Поэтому уничтожение "Скат-450М" стало результатом противодействия российской воздушной разведке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские морские пехотинцы уничтожили два российских катера вместе с личным составом. Видео этого эпизода опубликовала 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен". Оккупанты пытались совершить маневр на катерах, однако оба плавсредства вместе с военнослужащими были уничтожены.

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