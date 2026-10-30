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ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8 на Луганщине. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
246
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8 на Луганщине. Видео
Российский вертолет Ми-8. Иллюстративное фото. Источник: росСМИ

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российский военный вертолет Ми-8 в Луганской области. Для поражения цели военные использовали два беспилотника-камикадзе "Хорнет", которые сначала заставили вертолет изменить направление полета, а затем атаковали его на земле.

Об успешной операции сообщила Третья штурмовая бригада. Военные также опубликовали видео уничтожения российского вертолета.

Перехватили в небе

Операция состоялась во время рейда на российскую логистику. Вертолет Ми-8 обнаружил расчет БПЛА-камикадзе "Хорнет" из взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.

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После обнаружения цели украинские операторы запустили дрон ей навстречу. Российский экипаж был вынужден менять направление движения в небе, пытаясь избежать перехвата.

Однако скорость вертолета превышала крейсерскую скорость ударных беспилотников, поэтому окончательный удар украинские военные нанесли после его приземления.

Удар по вертолету

Когда российский Ми-8 оказался на земле, первый "Хорнет" атаковал его в районе топливных баков. Второй беспилотник проконтролировал поражение цели.

В результате атаки военный вертолет сгорел дотла.

Российская армия выкивает Ми-8 для перевозки личного состава и грузов, эвакуации военных, а также огневой поддержки подразделений.

В Третьей штурмовой отметили, что дроны Третьего армейского корпуса уничтожают российскую военную технику стоимостью в десятки миллионов долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как украинские военные поразили российский ударный вертолет зенитным FPV-дроном.

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