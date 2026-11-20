В Харьковской области украинские военные провели уникальную операцию под названием "Медвежий капкан". Бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 освободили 14 населенных пунктов и почти 200 квадратных километров территории.

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О результатах операции сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он поблагодарил военных за успешное выполнение задачи и отдельно отметил командира полка, Героя Украины Александра Настенко.

По словам Синегубова, украинские защитники сорвали планы российских войск по окружению подразделений Сил обороны в Харьковской области. Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 под командованием Группировки объединенных сил.

Глава Харьковской ОВА назвал "Медвежий капкан" еще одной уникальной военной операцией в регионе. При этом он поблагодарил весь личный состав полка за профессиональную работу и результативные действия.

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Результаты операции

По информации начальника ОВА, во время операции украинские военные освободили 14 населенных пунктов и почти 200 кв. км территории.

Синегубов также сообщил, что областные власти продолжают поддерживать подразделение и работать над обеспечением потребностей военных.

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