"Появились дополнительные вызовы": "Флеш" рассказал о работе Украины над противодействием реактивным дронам. Видео

Украина работает над решениями для противодействия реактивным беспилотникам, однако превращение экспериментальной разработки в серийное изделие требует дополнительных технических решений. Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" объяснил, с какими проблемами столкнулись разработчики.

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Об этом военный эксперт рассказал во время общения с журналистами. Сейчас украинская сторона уже располагает рабочим решением, которое демонстрирует возможность полета.

В то же время создание модели, способной быстро двигаться, является лишь первым этапом разработки.

Следующей задачей стало совершенствование системы управления, наведения и автозахвата цели. Разработчикам необходимо было обеспечить простоту использования технологии разными экипажами, а также подготовить ее к масштабированию.

"Сделать модель, которая быстро летает, – это только одна часть, а создать серийное изделие, которое будет очень простым в использовании, – это совершенно другой вопрос", – объяснил "Флеш".

Специалист признал, что во время работы над системой возникли дополнительные вызовы, к которым разработчики оказались не полностью готовы. В частности, речь идет о том, чтобы сделать технологию не только работоспособной, но и удобной для практического применения и массового производства.

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Масштабирование разработки возможно, однако для этого необходимо доработать ряд технических аспектов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские реактивные беспилотники начали долетать до Ровненской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областей. Это связано с их тактико-техническими характеристиками, в частности запасом топлива и весом боевой части.

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