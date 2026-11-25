В сети опубликовали новые спутниковые снимки Крымского моста, на которых заметны повреждения железнодорожной и автомобильной частей сооружения. В частности, у железнодорожной арки отсутствует часть пролета вместе с ограждением.

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Также на автомобильном полотне видны отверстия, которые, вероятно, появились уже после обрушения арки. Об этом сообщает Telegram-канал "Шрайк Ньюс", основателем которого является украинский блогер Роман Шрайк.

Какие повреждения заметили на Крымском мосту

На увеличенном спутниковом снимке видно, что у железнодорожной арки на краю пролета не хватает части конструкции вместе с ограждением.

Автор публикации предполагает, что именно из-за этих повреждений поезда могут двигаться только по ближнему к наблюдателю пути. Другая часть пролета, вероятно, получила слишком серьезные повреждения.

Кроме того, на снимке заметны отверстия в автомобильном полотне. По оценке автора, они появились уже после обрушения арки, поэтому автомобильная часть моста могла не быть непосредственной целью удара.

Что могло быть целью атаки

В "Шрайк Ньюс" предполагают, что во время атаки могли пытаться поразить опоры железнодорожного пролета, однако попасть в них не удалось.

Автор публикации считает такую цель вполне логичной, ведь железнодорожная часть моста значительно прочнее автомобильной. Поэтому повреждение или обрушение меньшего железнодорожного пролета могло быть одним из возможных замыслов атаки.

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Напомним, в ноябре Крымский мост трижды оказывался под ударами Сил обороны Украины – 16 ноября, в ночь на 17-е и в ночь с 18 на 19 ноября. После последней атаки сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть переправы. Во время предыдущей атаки обрушились арка и часть дорожного полотна.

Главные истории дня

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) оценили, как повреждение переправы может сказаться на российской военной логистике. России придется активнее использовать трассу М-14, соединяющую Ростов с Крымом и проходящую вдоль южного побережья оккупированной Украины. Однако Силы обороны Украины также атакуют эту автомагистраль, создавая дополнительные препятствия для снабжения российских войск на полуострове и юге Украины.

В ISW отметили, что атаки на Керченский мост являются частью более широкой кампании по нарушению российских наземных путей сообщения на всем театре боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что даже усиленная защита Крымского моста не гарантирует, что российская армия сможет отбить украинскую атаку. Дело в том, что операции против стратегических объектов предполагают несколько этапов подготовки.