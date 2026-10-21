Блог | 11% Донецкой области в обмен на мир? Как опасная иллюзия может стоить Украине государственности

Сегодня в мировых и наших новостях всем активно навязывают очень простую мысль. Она сводится к тому, что вся война якобы уперлась в какие-то одиннадцать процентов территории Донецкой области. И если только найти компромисс по этой линии, то войну можно будет легко поставить на паузу.

Но это не просто ошибка, это чистое лицемерие. И это лицемерие видно повсюду: в заявлениях Запада, в маневрах США, в действиях Кремля и, к сожалению, в нашем собственном информационном пространстве. Попытки свести огромную войну за выживание страны к спору об одном конкретном регионе полностью закрывают глаза на реальные аппетиты Москвы и на то, как на самом деле работает российская тактика.

В России постоянно твердят о необходимости учитывать так называемые реалии на земле. Но эти новые реалии для Путина – не зафиксированная линия границы, а резиновая рамка, которую он раздвигает все дальше и дальше. Погодите, говорят они, какая еще Донецкая область?

А как насчет Херсонской и Запорожской областей? Они же скажут, что там тоже проголосовали и эти территории должны отойти им. И это тоже становится серьезным вызовом, потому что все это зафиксировано в Конституции Украины, где эти регионы определены в своих четких административных границах, а не так, как придумали в Кремле. И что делать с этой составляющей?

Это еще далеко не предел их желаний. Следующим шагом обязательно всплывет языковой вопрос. Они снова будут ссылаться на Конституцию Украины, а также на принятые нами законы о языках национальных меньшинств и обучении в школах. Москва будет расширять эти требования до максимума, требуя сделать русский язык вторым государственным в Украине.

Далее поднимется давно забытая тема федерализации, чтобы через подконтрольные регионы Москва получила законное право вето на любые решения Киева.

Обязательно последуют требования отказаться от НАТО, сократить армию и создать демилитаризованную зону на сотни километров вглубь Украины. А в их максимальных планах все Черноморское побережье рассматривается как земля, которую можно будет отжать при первой же возможности.

Каждая уступка воспринимается Кремлем не как финал соглашения, а лишь как новый старт для следующих ультиматумов. Это просто продажа мира по частям, когда нам предлагают иллюзию спокойствия в обмен на постепенную капитуляцию.

Самое удивительное в этой истории то, что украинская власть такой конфигурацией переговоров фактически играет на руку противнику. Состав переговорщиков годами практически не меняется.

Присутствие в процессе Рустема Умерова, который еще в две тысячи двадцать втором году не имел нормального дипломатического опыта и представлял интересы отдельных бизнес-кругов, создает для россиян очень удобную ловушку. На каждой встрече нашей стороне просто тычут в лицо стамбульскими черновиками две тысячи двадцать второго года, заставляя оправдываться и искать какие-то объяснения.

При этом сложилась вообще странная схема проведения встреч. Со стороны России в неофициальных контактах участвуют люди без какого-либо государственного или дипломатического статуса, как тот же Кирилл Дмитриев. Это позволяет Москве вести двойную игру. С одной стороны, есть жесткий официальный трек Путина или Лаврова с ультиматумами, а с другой – кулуарные разговоры бизнесменов, где россияне демонстрируют якобы гибкость.

Но в любой момент Кремль может легко отказаться от слов своих неформалов, назвав это их частным мнением.

Здесь и кроется главная подмена понятий, когда людей пытаются убедить, будто Путин хочет мира. Если бы он действительно хотел остановить войну, он мог бы сделать это прямо сейчас. Ему нужен не мир, ему нужно полное выполнение его условий. Это две совершенно разные вещи. Полноценный и прочный мир с Россией при нынешнем путинском режиме невозможен в принципе.

Очень показателен пример Грузии. Даже после войны 2008 года, когда подписали бумаги и фактически отдали Абхазию и Южную Осетию, Москва не остановилась. Она просто перешла к мягкой силе и за несколько лет полностью восстановила свое политическое влияние на Тбилиси. Показательно и то, как Грузия стала убежищем для российской оппозиции. Эта оппозиция выступает против лично Путина, но в отношении других стран она остается абсолютно имперской по своей сути.

В итоге мы подходим к самой главной ошибке, которую допускает украинская власть в общении с собственным народом. Из-за отсутствия честного и полного описания реальных планов Путина в украинском обществе искажается само понятие компромисса. Когда людям показывают только этот один пункт, у многих возникает логичный вопрос: "Погодите, неужели мы воюем за 11 процентов Донецкой области, где осталось 200 тысяч населения или даже меньше? Разве эти остатки территории сопоставимы с теми человеческими потерями, с разрушением всей остальной страны и с теми ежедневными жертвами, которые мы несем?"

Если сузить проблему до одного этого фактора, то отдать этот кусок земли кажется вполне рациональным шагом ради спасения людей. И именно это является фундаментальной ошибкой коммуникации власти. Сводя разговор к одному вырванному из контекста пункту, она сама подталкивает общество к иллюзии, что отказ от небольшого участка фронта остановит конвейер смерти. Хотя на самом деле этот шаг станет лишь первой костяшкой домино в разрушении всего нашего государства.