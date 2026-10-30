Блог | 140 миллионов путиных, или Война как коллективный выбор общества

Понимаю, что обзывать россиян подонками совершенно бесполезно и бессмысленно.

Можно только получить прозвище Капитана Очевидность.

Просто отметьте для себя на будущее вчерашний день.

Убитые гражданские в Днепре.

Убитые гражданские в Чернигове.

Дроны по маршруткам и остановкам в Запорожье...

Путин виноват?

Ну, это существо, конечно, виновато.

Только не оно лично отправляло в режиме реального времени Герань на платформу с людьми.

Не оно выцеливало двух девочек в Чернигове.

Не оно било по людям в центре Запорожья.

Я, конечно, против коллективной ответственности, но это смотря какой коллектив.

В случае с Россией – каков поп, таков и приход.

Это происходит не потому, что негодяй взобрался наверх и оттуда раздает преступные приказы, заставляя невинных овечек исполнять их под страхом смерти.

Это выбор больной бешенством стаи.

Путин – просто материализованная коллективная мечта народа. Полностью соответствующая его чаяниям, надеждам и наклонностям.

Те, кому это претит, давно за пределами зверинца.

Есть внутри России только те, кто терпит, боится, подчиняется, но при этом косвенно участвует. И те, кто просто участвует – с радостью и энтузиазмом.

Сорри, есть еще те, кому пофиг. Но они тоже поддержка режима. Возможно, самая мощная и многочисленная.

Вчера был обычный день. Ничего особенного.

Обычный осенний день, в который Россия убивала украинских граждан, разрушала дома, вокзалы, подстанции, торговые центры...

В общем, россияне занимались обычным, привычным, любимым делом – несли окружающим горе, смерть и разрушения. Не Путин. Не Медведев. Не Герасимов. Не абстрактный гражданин Никто.

У оператора дрона, убившего 15 человек ждавших электричку в Днепре, есть конкретная фамилия, имя, звание, налоговый номер, адрес, семья...

Он – гражданин страны-убийцы. Сам убийца. Его дети – дети убийцы.

И когда война закончится, ни страна, ни он, ни его дети, другими не станут.

Они преступники.

И не говорите мне, что дети не отвечают за отцов. Они вырастают и занимают их место.

Они растут на "подвигах героев СВО", на образцах "беспримерного мужества" тех, кто бьет по улицам Чернигова, например.

От дурного семени не бывает доброго плода.

Не путин – отец зла.

И не ген зла виноват.

Больная шовинизмом среда породила нужного вождя. Вождь дал среде нужный для развития компост.

Они взаимно дополнили друг друга.

Пройдут года, дорогие мои соотечественники, многое забудется, но очень рекомендую запомнить – нельзя победить природу и наклонности миллионов без военного поражения и длительного воспитания.

И даже при военном поражении результат не гарантирован.

А военного поражения не будет.

И денацификации в России не будет.

А будет новый эпос – эпос Гиви и Моторол.

И очень важно на будущее никогда не забывать, что это не путин держал в руках пульт.

Это 140 миллионов путиных, медведевых и прочей нечисти убивали, разрушали, грабили и насиловали.

Я уже писал об этом после Бучи.

Но повторить не грех.

Лидер – это не то, что рождается на пустом месте. Лидер – это тот образ, которым беременен народ.

Это его мечта и суть.

Мир обязательно будет.

Но убийцы никуда не денутся – они будут ждать следующей возможности убивать.

Плотоядных не переделаешь.