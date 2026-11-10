28 дней под землей: бойцы бригады ТрО прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян и остановили наступление врага. Фото

Летом 2024 года украинские военные из 107-й отдельной бригады территориальной обороны прорыли 40-метровый туннель к позициям россиян на Покровском направлении. Операцию провели возле Красногоровки; защитники работали в металлической трубе 28 дней в условиях нехватки воздуха и под угрозой вражеских дронов.

Об этом "Укринформу" рассказал военнослужащий 107-й бригады Игорь Нажига. В то время он был командиром отделения одной из рот 94-го батальона, а сейчас является начальником службы коммуникации бригады.

Подробности операции

В то время бойцы ТрО выполняли задачи на Покровском направлении в составе 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка. Они работали в Красногоровке и прилегающих населенных пунктах, участвовали в контрштурмах. После одного из боевых выходов им предложили новое задание.

"Нам сообщили, что для нас есть интересная задача. Под словом "интересная" имелась в виду позиция "труба". Мы слышали о ней, но сначала не понимали, что это означает", – вспоминает Игорь.

Бойцы ТрО. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Речь шла о старой металлической трубе диаметром 1,3 метра – части полевой оросительной системы. Ее обнаружили после попадания снаряда. Внутри труба осталась целой, поэтому командование решило использовать ее, чтобы незаметно приблизиться к позициям россиян.

Для этого военным пришлось прокопать около 40 метров, включая два входа-выхода. Один вел к бывшему украинскому окопу, который находился очень близко к российским позициям, другой – непосредственно к расположению противника.

"Когда-то это была наша позиция, но ее полностью разбили, а вокруг россияне оборудовали свои позиции. Наши бойцы задумали незаметно выскочить между двумя их точками и натворить беды. Что, в принципе, потом и было сделано, но это уже другая история", – рассказал Нажиго.

Работа заняла почти месяц. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

В общей сложности работа заняла почти месяц.

"Мы едва справились с этой задачей за 28 дней. Земля – твердая, как бетон. А попробуйте побыть в условиях, где ты не можешь разогнуться, хотя бы сутки. А тут – почти месяц. Это было очень сложно", – рассказывает военный.

По его словам, из-за низкого потолка бойцы постоянно передвигались согнувшись. У многих болела спина, им приходилось делать себе уколы и работать дальше.

В таких условиях работали военные. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Землю выдалбывали кирками, лопатами (в том числе саперными) и отбойным молотком. Выкопанную почву складывали в мешки, которые перевозили вдоль трубы – для этого военные сделали небольшую тележку на четырех колесах.

При этом над местностью летали российские беспилотники, поэтому выходить на поверхность старались как можно реже. Однажды противник даже сбросил газовую гранату у входа в трубу, однако благодаря сквозняку газ не попал внутрь.

Несмотря на сложные условия, военные получали еду и необходимые вещи через побратимов, которые организовывали доставку. Иногда им привозили даже домашние котлеты, отбивные и кока-колу. У бойцов были и небольшие газовые плитки с баллонами, на которых можно было разогреть еду или заварить чай прямо под землей.

Питание в туннеле. Источник: Укринформ/Игорь Нажига

Все эти 28 дней военным нужно было также поддерживать связь, заряжать телефоны, иметь свет. Для этого приходилось выходить к ближайшему блиндажу.

После завершения работ туннель использовали для внезапной атаки на российские позиции. По словам Нажиги, это помогло застать противника врасплох, перерезать его логистику и сдержать продвижение на этом участке фронта.

"Мы прорыли ход к россиянам, который позволил затем напасть на них, ударить по их позициям врасплох, остановить их наступление, перерезать логистику. Именно по тому направлению они пытались проникнуть в один из населенных пунктов, и мы знали, где нужно нанести удар", – рассказал он.

Задача была важна для сдерживания российского наступления на этом участке фронта. Хотя позже противник захватил это направление, украинские бойцы сделали все, что могли, чтобы его остановить.

Красногоровка. Источник: deepstatemap.live

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем ВСУ зашел в полосу обороны Купянска. В ходе разведки военные обнаружили трубу, которую противник использовал для инфильтрации личного состава на северную окраину города.

Этот нетипичный, но критически важный и безопасный канал логистики позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль. Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки. Позже к операции по ее уничтожению присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.