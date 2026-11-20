Блог | Либо нас добьют без сопротивления, либо мы заставим врага заплатить: третьего варианта нет

Удар по свету, теплу, по мостам...

Месть долбоеба Владимира.

Если мосты еще можно считать военной целью, то атаки на тепло и электрику – это чистый террор против мирного населения.

На фоне отсутствия каких либо изменений на линии фронта и текущих потерь российской армии, война с женщинами, детьми и стариками, выглядит вполне обоснованной.

Воины! Что с них взять?

Повторю еще раз.

У нас есть два варианта.

Вариант первый: лечь на спину, поджать лапки и ждать пока нас порежут на части.

Второй вариант: пока нас режут на части, попытаться отгрызть противнику побольше жизненно важных частей.

Возможно, что нас добьют в любом из вариантов.

Но попытаться дать отпор, на мой взгляд, достойнее роли безответной жертвы.

Мы имеем дело с террористами.

С законченными негодяями, которые не имея талантов и сил одолеть нас в бою, бьют по гражданским.

Ничего неожиданного.

Что мы еще о соседях не знаем спустя 12 лет войны?

Дна там нет. Бездна и бесы.

Тримаємось.