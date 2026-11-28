Антибаллистическая программа FREYJA и поставки турелей: Зеленский заслушал доклад Палисы и раскрыл подробности. Фото
Отдельное внимание уделили п...
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official
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Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палицы. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских военных и поставки оборудования от международных партнеров.
Отдельное внимание уделили антибаллистической программе FREYJA и договоренностям с европейскими производителями. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем посте.
О чем доложил Павел Палица
По словам президента, во время доклада обсудили ситуацию на фронте и в войсках, а также актуальные потребности украинских защитников.
В частности, Украина готовит продолжение программы закупок пикапов на следующий год. Сейчас прорабатывают объемы закупок и необходимое финансирование. Зеленский подчеркнул важность дальнейшей помощи военным в обеспечении такими автомобилями.
Зеленский заслушал доклад Палисы.
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official
Поставка ПВО и турелей
Павел Палиса также доложил о коммуникации с определенными партнерами по поводу поставок в Украину средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования.
Президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину.
Что известно о программе FREYJA
Отдельно Зеленский и Палиса обсудили приоритеты работы над антибаллистической программой FREYJA.
По словам президента, Украина имеет соответствующие договоренности с производителями в Европе. Работа над программой продолжается, а создание эффективной антибаллистической системы постепенно приближается.
Зеленский заслушал доклад Палисы.
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official
Кадровые решения в военной сфере
Во время встречи также обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере.
Зеленский сообщил, что соответствующие назначения проведут вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ.
Зеленский заслушал доклад Палисы.
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал военным командирам, что хочет полного уничтожения Крымского (Керченского) моста. Сейчас украинская сторона готовит новые удары по сооружению, которое соединяет оккупированный полуостров с Россией.
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