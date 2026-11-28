Антибаллистическая программа FREYJA и поставки турелей: Зеленский заслушал доклад Палисы и раскрыл подробности. Фото

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палицы. Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских военных и поставки оборудования от международных партнеров.

Отдельное внимание уделили антибаллистической программе FREYJA и договоренностям с европейскими производителями. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем посте.

О чем доложил Павел Палица

По словам президента, во время доклада обсудили ситуацию на фронте и в войсках, а также актуальные потребности украинских защитников.

В частности, Украина готовит продолжение программы закупок пикапов на следующий год. Сейчас прорабатывают объемы закупок и необходимое финансирование. Зеленский подчеркнул важность дальнейшей помощи военным в обеспечении такими автомобилями.

Зеленский заслушал доклад Палисы. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Поставка ПВО и турелей

Павел Палиса также доложил о коммуникации с определенными партнерами по поводу поставок в Украину средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину.

Что известно о программе FREYJA

Отдельно Зеленский и Палиса обсудили приоритеты работы над антибаллистической программой FREYJA.

По словам президента, Украина имеет соответствующие договоренности с производителями в Европе. Работа над программой продолжается, а создание эффективной антибаллистической системы постепенно приближается.

Зеленский заслушал доклад Палисы. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Кадровые решения в военной сфере

Во время встречи также обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере.

Зеленский сообщил, что соответствующие назначения проведут вместе с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ.

Зеленский заслушал доклад Палисы. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал военным командирам, что хочет полного уничтожения Крымского (Керченского) моста. Сейчас украинская сторона готовит новые удары по сооружению, которое соединяет оккупированный полуостров с Россией.