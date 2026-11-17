Арки больше нет: как выглядит Крымский мост после новой серии ударов Украины. Фото и видео

После серии ударов по незаконно построенному Крымскому мосту разрушены арка и часть дорожного полотна моста. Взрывы прогремели 16 и в ночь на 17 ноября.

Об этом сообщили в в Telegram-канале Exilenova+. OBOZ.UA собрал фото и видео из разных пабликов, показывающие, как теперь выглядит мост.

Что известно

В Telegram-канале Exilenova+ обратили внимание, что после обстрелов арка автомобильной части моста оказалась в воде. На видео, опубликованном в канале, видны разрушения – обрушились арка и часть дорожного полотна моста.

"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", – говорится в сообщении.

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В паблике отметили, что Крымский мост – это один из наиболее защищенных объектов РФ. За годы оккупации россияне стянули для прикрытия моста С-400, "Панцири", "Торы", "Буки", системы РЭБ, мобильные огневые группы и патрульные корабли ФСБ.

Отдельно россияне организовали защиту на воде, баржи, боновые заграждения и другие средства противодействия безэкипажным БЭКам.

Однако все равно это не спасло его от украинских ударов.

На фото и видео видны разрушения арки и дорожного полотна.

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Также в Telegram-канале Pravda Gerashchenko появилось видео ракеты "Фламинго" за мгновение до прилета по Крымскому мосту.

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В этом же Telegram-канале опубликовано еще видео, показывающее, как сейчас выглядит мост после украинских ударов.

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Ниже можно сравнить, каким был мост до серии украинских ударов и каким он стал сейчас.

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В Telegram-канале STERNENKO опубликовали видео разрушенного Крымского моста в тепловой сигнатуре.

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Что предшествовало

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обрушились арка и часть дорожного полотна.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах выбило окна, коллаборант Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.