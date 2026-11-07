Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Винницкой области: есть раненая, в регионе проблемы со светом

Пожар на месте российского у...

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры региона.

Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Что известно об ударах по Винницкой области

В 08:50 Заболотная сообщила, что в течение ночи враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры Винницкой области.

"Из-за повреждения энергетических объектов в области возникают перебои с электроснабжением. Энергетики работают над его восстановлением. Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки", – отметила чиновница.

Россия атаковала Винницкую область. Источник: Винницкая ОВА

Под удар также попала гражданская инфраструктура.

"Также есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали здание пожарной части и территория местного рынка. Огнем уничтожено немало частных автомобилей и один торговый киоск. В зданиях выбиты окна", – отметила Задорожная.

По данным ГСЧС, во время обстрела личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Вследствие атаки пострадала мирная жительница.

"К сожалению, в результате атаки пострадал один человек. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написала Задорожная.

Поврежден спецтранспорт ГСЧС

Повреждено здание подразделения ГСЧС

Враг атаковал подразделение ГСЧС

Россия нанесла удар по Винницкой области

Россия нанесла удар по Винницкой области

Россия ударила по Винницкой области

Россия ударила по Винницкой области

Россия ударила по Винницкой области

Россия ударила по Винницкой области

Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг нанес удар по Киеву и области.

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