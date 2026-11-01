Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видео

Вечером 31 октября российская армия нанесла авиаудар по Краматорску. Враг уничтожил здание горсовета.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. Он назвал уничтоженное сооружение "центральным зданием украинской государственности".

Враг уничтожил здание исполкома в Краматорске

Вечером 31 октября Гончаренко опубликовал фото разбитого административного здания.

Пожар в здании после авиаудара врага. Источник: Краматорская ГВА

"Час назад Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком. Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и есть наша свобода и идентичность", – написал он в 23:32.

Чиновник отметил, что пораженное здание много значило для украинского Краматорска.

"Здание пережило орков в четырнадцатом. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизни города и его планы. Фундамент украинского Краматорска. Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить наше право на будущее", – отметил Гончаренко.

скриншот сообщения

На опубликованном им фото здание еще горело. Масштабы же повреждений уже утром зафиксировала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.

Россия уничтожила здание гор... Источник: скриншот из видео Развернуть

Россия уничтожила здание гор... Источник: скриншот из видео Развернуть

Россия уничтожила здание гор... Источник: скриншот из видео Развернуть

Скриншот сообщения

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