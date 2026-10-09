Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото
Последствия ударов государства-агрессора РФ.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Российская оккупационная армия в течение 9 октября (по состоянию на 18:30) почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб один гражданский.
Об этом сообщил в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Он уточнил, что захватчики применили беспилотники и артиллерию, а также одну ракету.
В течение дня противник почт...
Источник: пресс-служба ГСЧС
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Возникли пожары.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Повреждены дома, инфраструктура, предприятия.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Криворожский район
В Зеленодольской громаде повреждены частные дома, а в городе Кривой Рог – объект инфраструктуры.
Никопольский район
Вооруженные силы РФ наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Мозолевской и Красногригоровской громадам. Повреждения получили многоквартирный дом и частные дома, предприятия, объект инфраструктуры. Произошли пожары.
Синельниковский район
Путинские армейцы обстреливали Зайцевскую и Петропавловскую громады. Там были разрушены агропредприятие и объекты инфраструктуры; произошли пожары. В результате обстрелов погиб человек.
Последствия вражеских атак.
Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА
Последствия вражеских атак.
Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА
Последствия вражеских атак.
Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА
Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ряд мер в ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.
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