Армия РФ почти 40 раз била по Днепропетровщине: погиб человек, есть разрушения. Фото

Российская оккупационная армия в течение 9 октября (по состоянию на 18:30) почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб один гражданский.

Об этом сообщил в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Он уточнил, что захватчики применили беспилотники и артиллерию, а также одну ракету.

В течение дня противник почт... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Возникли пожары. Источник: пресс-служба ГСЧС

Повреждены дома, инфраструктура, предприятия. Источник: пресс-служба ГСЧС

Криворожский район

В Зеленодольской громаде повреждены частные дома, а в городе Кривой Рог – объект инфраструктуры.

Никопольский район

Вооруженные силы РФ наносили удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Мозолевской и Красногригоровской громадам. Повреждения получили многоквартирный дом и частные дома, предприятия, объект инфраструктуры. Произошли пожары.

Синельниковский район

Путинские армейцы обстреливали Зайцевскую и Петропавловскую громады. Там были разрушены агропредприятие и объекты инфраструктуры; произошли пожары. В результате обстрелов погиб человек.

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Последствия вражеских атак. Источник: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ряд мер в ответ на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.