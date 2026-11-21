Армия РФ ударила ракетами по Печенежской дамбе в Харьковской области: движение перекрыто

В ночь на 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. В результате атаки был поврежден участок автомобильной дороги.

Проезд по дамбе временно невозможен, для водителей организовали объезд по другим маршрутам. Подробности сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Оккупанты повредили дорогу через дамбу

По имеющейся информации, российские захватчики атаковали Печенежскую дамбу около часа ночи. В результате ракетного удара поврежден участок автодороги государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи 24-го километра.

"В настоящее время проезд по Печенежской дамбе невозможен", – говорится в сообщении.

Карта. Источник: Facebook/Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Развернуть

Поэтому для автомобилистов предусмотрели альтернативный маршрут в объезд поврежденного участка – через Чугуев, Коробочкино, Лебяжье, Базалиевку и Приморское.

Карта. Источник: Facebook/Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Развернуть

"Просим учитывать эту информацию при планировании поездок, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков", – говорится в сообщении.

Пост. Источник: Скриншот

Стоит отметить, что 14 апреля 2026 года российские войска также ударили по Печенежской дамбе. Тогда враг сбросил шесть управляемых авиационных бомб (КАБ): 4 попали в землю возле гидротехнических сооружений, еще 2 – в воду. Как сообщили в 16-м армейском корпусе, сама дамба осталась неповрежденной.

Напомним, вечером 20 ноября Россия атаковала Кривой Рог. Во время спасательных работ российские террористы нанесли еще два повторных удара. В результате атаки есть погибшие. Ранения получили более 50 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 ноября российские войска снова атаковали Запорожье. Под удар попал один из городских детских садов, также вспыхнул пожар в многоэтажке. Травмы получил один человек.