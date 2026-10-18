Российская армия ударила по жилому дому в Запорожье: погибла 27-летняя женщина. Фото и видео

Ночью 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще два человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и почти два десятка частных автомобилей. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о последствиях вражеского террора

О том, что Запорожье вновь подверглось атаке российских войск, стало известно после 1 часа ночи.

"В Запорожье произошло попадание в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 27-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Информация о других пострадавших уточняется", – написал Семикин в своем Telegram-канале в 01:41.

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Последствия вражеской атаки

Впоследствии стало известно о пострадавших в результате атаки. Ранения получили 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

По данным ОВА, к утру было известно о повреждении как минимум двух многоэтажных домов в областном центре.

Также были повреждены 18 автомобилей горожан и одно учебное заведение.

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

Последствия атаки войск РФ в Запорожье

"Коммунальные службы работают в местах ударов, убирают обломки и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", – отметил Семикин в 07:18 утра.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября оккупанты также нанесли удар по Запорожью. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе ребенок.