Армия России понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны в Украине: детальный анализ за месяц

В октябре 2026 года российские оккупационные войска понесли самые большие потери личного состава с начала полномасштабного вторжения – и это на фоне одного из самых низких показателей боестолкновений. Командование РОВ никак не смогло улучшить положение оккупантов на поле боя с весенне-летнего периода наступательной кампании – оно только ухудшилось.

Подробнее о потерях армии России в различных категориях – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

Итак. Этот день настал. В октябре российские оккупационные войска понесли абсолютно рекордные потери – 54 400 человек.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2024 года (48 670 л/с) и долгое время он удерживал лидерство потерь. В свою очередь за тенденцией роста в этой категории мы наблюдали с марта 2026 года и было вполне ожидаемо, что в какой-то момент планка будет преодолена.

Примечательно и то, что именно в октябре был установлен и абсолютный рекорд по потерям РОВ в течение суток: 21 октября – 2 250 чел.

При этом противник захватил в течение месяца чистыми 49 км², что является одним из самых низких показателей с начала года.

Если же рассчитать пропорцию потерь по захваченной площади, то они составят 1 110 человек на 1 км², что также является рекордным показателем для месячного итога.

Понеся тяжелейшие с начала полномасштабного вторжения в Украину потери, противник имел минимальное продвижение. Вместе с тем по ряду направлений ему не удавалось удерживать позиции, стабилизировать фронт и он вынужден был отступать. Суммарные потери врагом территорий превышают 110 км², но официально продвижение Сил обороны Украины подтверждено только на некоторых участках, а по большинству сохраняется режим тишины.

Также на себя обращает внимание то, что в октябре РОВ провели достаточно низкое количество боестолкновений – 6 376 (или в среднем 206 в сутки). В свою очередь соотношение потерь на количество боестолкновений выросло до 9 л/с на 1 б/с.

Показатель эффективности штурмовой деятельности РОВ в октябре составил 130 боестолкновения на захват 1 км². Все вышеприведенные цифры указывают на то, что октябрь не просто продолжил тенденцию снижения боевого потенциала РОВ в 2026 году, но и на сегодняшний день в категории потерь личного состава и результативности боевых действий становится худшим. Худшим не просто в этом году, а с начала полномасштабного вторжения в Украину.

При этом говорить об изменении нынешней тенденции у РОВ не приходится – за неимением у противника не только на тактическом (не говоря уже об оперативном или оперативно-тактическом) уровне видения дальнейшего ведения боевых действий, но и техническом, технологическом и инженерном.

Очевидно, что война для РОВ в Украине упирается в глухой стратегический тупик.

Потери танков

В октябре РОВ потеряли 63 танка, что является самым низким показателем с 2022 года, а точнее – аналогичным маю 2026-го, когда также было потеряно 63 ОБТ.

Но отсутствие танков на поле боя нельзя связывать с тем, что они у России закончились – это ошибочное мнение. Российское командование интенсивно не применяет ОБТ на поле уже достаточно давно из-за нецелесообразности их присутствия как жирной цели для дешевых средств поражения и отсутствия технологической возможности эффективного повышения живучести боевой машины.

В свою очередь на российских заводах не останавливается расконсервация, ремонт, модернизация и даже производство ОБТ. На сегодняшний день у противника боеспособных танков больше, чем в 2022 году, правда, среди них много совсем уж старых советских образцов Т-62, Т-54/55, Т-72А.

Потери ББМ

В октябре оккупационные войска потеряли традиционно уже давно ставшее среднестатистическим количество ББМ – 158.

Причина аналогичная, что и с танками – отсутствие целесообразности их вывода на поле боя в видении российского командования.

На территории же РФ аналогично ОБТ происходит накопление и ББМ, так что говорить об исчезновении этого типа техники у противника в принципе не корректно.

Потери ствольной артиллерии

В октябре РОВ потеряли 1 200 единиц ствольной артиллерии, что продолжило тенденцию к снижению этого показателя, начавшуюся после абсолютно рекордных потерь июня – 2 074 ед. Это снижение как раз и является следствием истощения запасов ремонтопригодной артиллерии у противника.

То, о чем мы неоднократно говорили, уже наблюдается в цифрах: враг исчерпал объемы самого массового оружия и наиболее сложно уничтожаемого ввиду высокой ремонтопригодности. Думаю, рекордов в этой категории мы уже никогда не увидим, а тенденция снижения потерь у РОВ будет сохраняться и в дальнейшем, опускаясь до менее 1 000 стволов в месяц.

Потери РСЗО

В этой категории продолжает сохраняться достаточно высокий показатель потерь, составивший в октябре 75 единиц, но все же тенденция к снижению также заметна.

Собственные запасы РСЗО у противника истощены, поставки из КНДР не компенсируют потерь и не удовлетворяют потребностей, удары украинских дронов в средней тыловой зоне делают эту технику такой же уязвимой, как и ту, что размещается вблизи линии боестолкновения.

Потери ПВО

После абсолютно рекордного сентября, когда было поражено 86 систем противовоздушной обороны, в октябре произошло резкое снижение потерь РОВ в этой категории – 47 единиц.

Такое явление может быть напрямую связано с тем, что Украине были введены ограничения для Starlink, что оказало свое влияние на наши удары по средней тыловой зоне, где зачастую и поражались российские системы ПВО. В целом, думаю, это явление имеет ситуативный характер, и охота на эти системы в ближайшее время возобновится.

Потери автотранспорта

В октябре РОВ потеряли 12 852 автомобильных средств.

Несмотря на то, что месяц начался достаточно активно и даже был установлен абсолютный суточный рекорд – 727 автомобильных средств были поражены 4 октября и все указывало на очередной рекордный месяц, со второй половины октября удары пошли на снижение.

Причины тому – погодные условия и ограничения Starlink. Причем второе, думаю, необходимо все же поставить на первое место.

Но даже с учетом тех препятствий, которые нам в прошлом месяце создал Илон Маск, количество нейтрализованного российского автотранспорта является одним из самых высоких за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Потери спецтехники

В этой категории у РОВ довольно неплохой, но весьма сдержанный показатель потерь – 87 единиц.

Причина такой сдержанности аналогична предыдущим категориям – ограничения Starlink, не позволяющие осуществлять полноценно middle-strike удары.

Выводы

Октябрь 2026 года стал худшим месяцем для РОВ с начала полномасштабной войны – такова объективная реальность.

Это рекордные потери личного состава, минимальный чистый захват территорий, снижение интенсивности боестолкновений, потери позиций и отступление на ряде участков, отсутствие выполненных задач выше тактического уровня, высокие показатели потерь в технике.

Командование РОВ никак не улучшило положения на поле боя с весенне-летнего периода наступательной кампании, а в сентябре и октябре оно только ухудшилось.

РОВ погружаются в стратегический кризис и пытаются частично завуалировать свои провалы генерацией фейков об успехах на поле боя, которым не верят даже самые остервенелые Z-патриоты.

Демилитаризация и денацификация врага идет строго по плану.