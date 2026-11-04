"Арсенал террора": в ГУР раскрыли, сколько крылатых и баллистических ракет накопила Россия

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины оценили текущие ракетные запасы РФ. На октябрь в арсеналах государства-агрессора находилось до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет.

Ежемесячно российский ВПК способен производить более 200 единиц ракетного вооружения, враг делает ставку именно на баллистику. Последними разведданными в ГУР поделились в своем канале Telegram.

Сколько ракет накопила Россия

В ГУР раскрыли последние разведданные об объемах "арсенала террора" РФ. Несмотря на санкции, Россия продолжает наращивать темпы производства дальнобойного ракетного вооружения и сохраняет значительные запасы баллистических и крылатых ракет.

По данным военной разведки, по состоянию на октябрь 2026 года резервы России составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

"Имеющиеся мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют производить в общей сложности более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Из них до 110 единиц приходится на баллистическое вооружение", – подчеркнули в ГУР.

Известно, что Россия накопила около 115 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", ежемесячно российский ВПК производит их около 65 единиц.

"Параллельно продолжается разработка модернизированного ракетного комплекса с прогнозируемой дальностью поражения 550–700 км", – добавили в ГУР.

Запасы ракет РМ-48У для ЗРК С-400 военная разведка Украины оценивает на уровне до 400 единиц. Ежемесячно российские предприятия производят около 40 новых ракет этого типа.

Также Россия накопила значительный арсенал противокорабельных ракет 3М55 "Оникс", в том числе их модернизированных версий. Совокупные запасы превышают 600 единиц.

"Для повышения эффективности применения против наземных целей ракеты получили более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета. За семь месяцев изготовлено более 55 таких ракет", – прояснили ситуацию с "Ониксами" в ГУР.

Общий запас ракет 3М22 "Циркон" превышает 120 единиц. В то же время темпы их производства в России остаются относительно невысокими: за семь месяцев 2026 года изготовлено более 30 единиц.

Производство ракет Х-47М2 "Кинджал" временно приостановлено из-за проблем с точностью. Имеющиеся производственные мощности россияне переориентировали на изготовление другого баллистического вооружения.

Крылатые ракеты Х-101 остаются одним из основных средств для массированных ракетных ударов агрессора. Ежемесячный план их производства превышает 80 единиц, а фактические объемы выпуска на отдельных предприятиях превышают запланированные показатели.

"В то же время в ракетах фиксируют технические дефекты, в частности проблемы со сходом с авиационных носителей. Из-за этого отдельные партии возвращают на заводы для устранения неисправностей", – уточнили в ГУР.

"Запасы крылатых ракет 3М14 "Калибр" составляют более 450 единиц. Ежемесячные темпы их производства – около 29 ракет. Сейчас государство-агрессор направляет значительную часть этих ракет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов", – говорится в сообщении.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ГУР раскрыли данные российских институтов и ученых, работающих на ВПК.

Также в разведке рассказали, что на российском военном аэродроме "Ахтубинск" взорвался дорогостоящий истребитель Су-57. Инцидент произошел 29 октября во время запуска двигателей самолета.

Одной из возможных причин происшествия могло стать некачественное авиационное топливо.