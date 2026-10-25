Артиллерия, дроны и бомберы: бойцы ТрО уничтожили позиции врага в Белгородской области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов, нанося удары по военным целям захватчиков. На этот раз бойцы 105-й бригады ТрО уничтожили позицию врага в Белгородской области.

По российским целям работали из артиллерии, FPV-дронов и тяжелых бомберов. Видео успешной операции бойцов показали на странице 105-й бригады ТрО.

Что известно

Позиция российских оккупантов располагалась в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Защитники 105-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили ее комбинированными ударами артиллерии и беспилотников.

Украинские бойцы обнаружили позицию оккупантов, расположенную на открытой местности. Защитники применили по ней различные виды вооружения, нанеся серию ударов.

Так, сначала по оккупантам отработала украинская артиллерия, после чего врага атаковали FPV-дронами. Завершающим этапом стало сбрасывание взрывчатки с тяжелых дронов-бомберов.

В результате комбинированного огневого поражения позиция оккупантов была полностью уничтожена.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 24 октября украинские воины уничтожили еще 1850 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 578 450 человек. Уничтожены также сотни единиц вооружений и техники армии РФ.

Также мы писали о том, что 24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары.