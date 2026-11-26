Авиация ВСУ уничтожила пункт накопления российских войск в центре Гуляйполя. Видео

Украинская авиация нанесла удар по пункту накопления российских войск в центральной части Гуляйполя Запорожской области. Оккупанты оборудовали его в полуразрушенном кирпичном здании, которое использовали как склад и место сбора малых пехотных групп для дальнейших наступательных действий. В результате совместной операции авиации и подразделений Десантно-штурмовых войск противник потерял до 20 оккупантов, средства связи, боеприпасы, провизию и технику.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и обнародовал соответствующее видео. Авиация группировки войск "Юг" провела операцию во взаимодействии с подразделениями корпуса.

Россияне оборудовали пункт накопления в 10 км от линии фронта

По информации 7-го корпуса ДШВ, пункт накопления располагался в полуразрушенном кирпичном здании в центре Гуляйполя. Расстояние от него до линии боевого соприкосновения составляло почти 10 километров.

Пункт накопления располагалс... Источник: Скриншот Развернуть

Объект использовали подразделения 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ. Здание выполняло сразу две функции: было складом и местом сбора малых пехотных групп перед их привлечением к боевым действиям.

По информации, полученной украинскими военными, этот пункт российские подразделения использовали для накопления сил и подготовки дальнейшего продвижения в северо-западном направлении от Гуляйполя.

Перед ударом военные проанализировали действия оккупантов

Решению о нанесении авиаудара предшествовал детальный анализ активности российских военных вблизи здания и непосредственно внутри него.

Украинские подразделения отслеживали перемещения личного состава и техники, чтобы установить характер использования объекта и определить его роль в действиях противника.

После анализа полученных данных авиация группировки войск "Юг" во взаимодействии с 7 корпусом ДШВ нанесла удар по пункту накопления.

Какие потери понесли российские войска

По данным 7 корпуса ДШВ, в результате совместной операции было ликвидировано до 20 оккупантов. Также были уничтожены материальные средства, которые россияне использовали для обеспечения своих подразделений.

Среди пораженных целей:

антенны связи;

запасы боеприпасов и провизии;

мотоциклы;

наземные роботизированные комплексы (НРК).

Уничтоженный пункт накоплени... Источник: Скриншот Развернуть

Поражение такого пункта накопления должно затруднить российским подразделениям подготовку и обеспечение малых пехотных групп, которые противник использовал для дальнейшего продвижения на северо-западном направлении от Гуляйполя.

В 7 корпусе ДШВ подчеркнули, что операции против выявленных пунктов сосредоточения российских войск направлены на срыв планов противника и ослабление его наступательного потенциала.