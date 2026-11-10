"Аврора" снова выстрелила холостым: в ВСУ опровергли заявление россиян о захвате Никольского в Сумской области

Российские оккупационные войска распространили ложную информацию о якобы захвате села Никольское в Сумской области. В Вооруженных силах Украины подчеркнули, что населенный пункт остается под контролем Украины, а заявления захватчиков не соответствуют действительности.

Об этом сообщил 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ на официальной странице в Facebook. Украинские военные также высмеяли очередную попытку российской пропаганды выдать вымышленное продвижение за реальный успех на фронте.

Опровержение сведений об оккупации. Источник: Facebook.

Никольское расположено в тылу Сил обороны Украины. Российские военные не проводили там штурмовых действий и могут видеть населенный пункт разве что с помощью беспилотников.

В корпусе предположили, что сообщение о якобы захвате села российская сторона подготовила специально к 7 ноября – годовщине большевистского переворота. Таким образом оккупанты пытались создать информационную картинку очередной "победы".

Опровержение оккупации. Источник: Facebook.

Украинские десантники иронично сравнили российские заявления с холостым выстрелом с крейсера "Аврора", который стал одним из символов большевистского переворота.

"Но большевики хотя бы дошли до Зимнего дворца, а их нерадивые потомки штурмуют села в полосе ответственности 8 корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении разве что в отчетах", – отметили военные.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские военные используют видео, созданные или отредактированные с помощью искусственного интеллекта, чтобы имитировать успехи на фронте и убеждать командование в захвате украинских населенных пунктов. Такие материалы распространяют даже Министерство обороны РФ и российские пропагандистские ресурсы, несмотря на заметные признаки фальсификации.