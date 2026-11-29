Батальон "APACHI" разбил логистику оккупантов на Гуляйпольском направлении. Взрывное видео

На Гуляйпольском направлении экипажи батальона "APACHI" поражают технику и транспорт, на которых российские войска доставляют подкрепления и грузы на свои позиции. Из-за этого оккупантам сложнее своевременно пополнять запасы и перебрасывать личный состав.

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ. В Telegram-канале подразделения опубликовали видео работы украинских операторов.

Машина российских войск пере... Источник: Скриншот Развернуть

Экипажи 237-го отдельного батальона беспилотных систем "APACHI" следят за наземными маршрутами снабжения и логистическими узлами противника. Они обнаруживают и выводят из строя машины, на которых российские подразделения перевозят боеприпасы, продовольствие, беспилотники и другое имущество.

Поражение транспорта срывает запланированные рейсы. Чтобы доставить людей или грузы, оккупантам приходится искать другую машину и заново организовывать перевозку.

Очередная цель украинских оп... Источник: Скриншот Развернуть

Техника противника перед пор... Источник: Скриншот Развернуть

Чем чаще противник теряет транспорт, тем сложнее ему поддерживать бесперебойное снабжение и своевременно пополнять подразделения необходимыми ресурсами. Благодаря системной работе экипажей "APACHI" российские войска имеют меньше возможностей поддерживать темп боевых действий на Гуляйпольском направлении.

Ситуация на Гуляйпольском на... Источник: DeepStateMAP Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина наращивает кампанию дальнобойных ударов по нефтяным и военно-промышленным объектам России. По подсчетам The New York Times, менее чем за два месяца Силы обороны атаковали 40 таких объектов, а география ударов охватила не менее пяти морей и достигла более 2400 км от Украины.