Блог | Желающих воевать в России значительно поубавилось. Сможет ли Путин продолжать войну?

Кризис набора – предвестник стратегического истощения Кремля, сигнализирующий о приближении момента, когда военно-политическое руководство России будет вынуждено пересмотреть свои стратегические цели.

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На сайті російської служби The Moscow Times з’явилася стаття "Находить желающих все труднее. Темпы набора контрактников в армию Путина упали на 11%, несмотря на миллионные бонусы".

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В ній повідомляється про суттєве уповільнення темпів набору контрактників до армії РФ, попри рекордні грошові виплати. За оцінками експертів, за десять місяців року російська армія недобрала 37 тисяч осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року, а дефіцит рекрутингу загрожує виснаженням військ на фронті.

The Moscow Times пише: "Вербовочний "конвеєр" російського Міноборони, перед яким поставлене завдання знайти для фронту 409 тисяч людей цього року. Незважаючи на те, що середній по регіонах бонус за відправку на фронт досяг 2,4 мільйона рублів, кількість тих, хто підписав контракти в третьому кварталі, скоротилася на 10%, підрахував на основі даних регіональних бюджетів глава досліджень Східної Європи та Євразії Німецького Інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге.

За його оцінками, у липні-вересні контракти підписали 109,5 тисяч осіб, у жовтні – 34 тисячі. Жовтневі показники набору виявилися на 11% нижчими, ніж роком раніше, і на 17% нижчими за рівні жовтня – 2024. Накопиченим підсумком за 10 місяців вербувальна кампанія принесла армії, що воює в Україні, 297 тисяч осіб – на 37 тисяч, або 11% менше, ніж за той же період минулого року. Рік за роком і місяць за місяцем російської армії все важче знаходити бажаючих вирушити на війну.

За даними західних розвідок, армія РФ в Україні нині втрачає щомісяця близько 50 тисяч людей убитими та пораненими. А накопичені з початку війни втрати наближаються до планки 1,5 мільйона чоловік".

Очевидно, що російська війна проти України поступово наближається до одного з найважливіших стратегічних випробувань для режиму Владіміра Путіна – випробування здатністю відтворювати власну військову силу в умовах затяжного збройного протистояння.

Бо якщо на початкових етапах повномасштабного вторгнення Кремль розраховував на швидку військову перемогу, то сьогодні перед ним постає значно складніше завдання: не просто утримувати окуповані території та продовжувати наступальні операції, а постійно компенсувати величезні людські втрати, не допустивши при цьому масштабної соціально-політичної кризи всередині самої Росії.

В цьому контексті особливого значення набувають оприлюднені The Moscow Times дані про скорочення темпів набору контрактників до російської армії. На перший погляд, зменшення рекрутингу на 11% може здаватися лише статистичним показником. Насправді ж воно свідчить про формування системної проблеми, яка потенційно здатна вплинути на подальшу спроможність Кремля вести війну проти України.

Найважливіше в наведених цифрах полягає не стільки в абсолютній кількості недобраних військовослужбовців, скільки в тенденції. При цьому скорочення відбувається на тлі безпрецедентного фінансового стимулювання охочих підписати контракт. Хоча середній регіональний бонус за відправлення на фронт, за наведеними даними, сягнув 2,4 мільйона рублів. Це означає, що російська влада змушена дедалі більше платити за людський ресурс, але навіть зростання матеріальної винагороди вже не забезпечує попередніх темпів його залучення.

І це надзвичайно важливий сигнал. Кремль фактично перетворив набір до армії на своєрідний ринок купівлі людського ресурсу, де держава конкурує за потенційних військовослужбовців за допомогою великих одноразових виплат, високих зарплат, соціальних гарантій і фінансових обіцянок.

Однак цей механізм має природні обмеження.

По-перше, кількість людей, для яких участь у війні є прийнятним способом розв’язання власних матеріальних проблем, не безмежна.

По-друге, з кожним роком війни змінюється суспільне сприйняття військової служби. Якщо на початку повномасштабного вторгнення частина російського населення могла сприймати війну як короткострокову військову кампанію з відносно передбачуваними ризиками, то тепер дедалі очевиднішими стають її затяжний характер, висока ймовірність загибелі або каліцтва та відсутність перспективи повернення до нормального життя.

По-третє, величезні грошові виплати не можуть нескінченно компенсувати страх смерті, фізичні страждання та усвідомлення того, що держава відправляє своїх громадян у війну на знищення.

Тут особливо показовим є те, що скорочення рекрутингу відбувається тоді, коли російська армія потребує значного поповнення. За наведеними оцінками західних розвідувальних структур, щомісячні російські втрати в Україні можуть становити близько 50 тисяч убитими та пораненими.

Якщо зіставити цей показник із темпами набору контрактників, виникає очевидна диспропорція. Навіть за умови, що Росія продовжує залучати десятки тисяч нових військовослужбовців щомісяця, значна частина цього ресурсу витрачається на компенсацію вже понесених втрат, а не на створення додаткових боєздатних угруповань.

Водночас важливо розуміти, що втрати вбитими та пораненими не можна механічно прирівнювати до остаточного вибуття всіх цих людей з армії: частина поранених повертається до строю. Проте навіть із цим застереженням масштаби людських втрат створюють колосальне навантаження на систему комплектування, підготовки, ротації та відновлення російських військ.

Та необхідно розрізняти два поняття: здатність держави набирати нових військовослужбовців і здатність підтримувати боєздатність армії. Це не одне й те саме. Росія може й надалі знаходити десятки тисяч людей, готових підписати контракт, але це зовсім не означає, що вона здатна перетворити їх на повноцінний військовий ресурс, який компенсує втрати досвідчених підрозділів.

Військовослужбовця необхідно підготувати, забезпечити озброєнням, технікою, засобами зв’язку, інтегрувати у підрозділ і надати йому час для набуття бойового досвіду.

Коли ж армія постійно потребує поповнення через великі втрати, час на підготовку скорочується, а якість особового складу поступово погіршується. У результаті виникає замкнене коло: недостатня підготовка підвищує вразливість військових на полі бою, нові втрати збільшують потребу в рекрутингу, а необхідність швидко поповнювати підрозділи ще більше знижує якість підготовки.

Небажання Путіна проводити нову масштабну мобілізацію є одним із ключових чинників нинішньої російської кадрової політики. Кремль добре розуміє, що мобілізація – це не просто адміністративне рішення про призов додаткової кількості людей. Це політичний ризик, здатний безпосередньо торкнутися широких верств російського суспільства, зокрема мешканців великих міст, середнього класу та економічно активного населення.

Часткова мобілізація 2022 року продемонструвала, що навіть тоталітарна влада не може повністю контролювати суспільну реакцію на масове вилучення громадян із мирного життя. Тому Путін намагається зберігати модель війни, за якої основний тягар людських втрат несуть передусім соціально вразливі категорії населення, мешканці віддалених регіонів і ті, для кого високі виплати стають практично єдиною можливістю істотно поліпшити матеріальне становище родини.

Проте ця модель поступово вичерпує себе. Чим довше триває війна, то складніше знаходити нові категорії населення, які погоджуються на контракт. Фінансові стимули можуть тимчасово збільшувати кількість охочих, але не здатні безмежно розширювати людську базу війни. А зростання виплат створює додатковий тиск на регіональні бюджети, значна частина яких і без того залежить від федеральних трансфертів.

Не менш важливим є вплив війни на російську економіку. Вилучення сотень тисяч працездатних чоловіків із цивільного сектору, дефіцит робочої сили, зростання заробітних плат у військово-промисловому комплексі та необхідність постійно фінансувати воєнні потреби посилюють структурні диспропорції.

Військова економіка може демонструвати зростання виробництва, однак це не обов’язково означає поліпшення загального економічного добробуту країни.

Виробництво озброєнь, боєприпасів і військової техніки збільшує статистичні показники промислової активності, але водночас поглинає ресурси, які могли б використовуватися для модернізації цивільної інфраструктури, розвитку технологій і підвищення продуктивності праці. Росія дедалі більше пристосовує економіку до потреб війни, а це призводить до зростання її залежності від продовження військових витрат.

Водночас не варто недооцінювати здатність російського режиму підтримувати війну навіть за несприятливих демографічних та економічних обставин. Тоталітарна система має можливість перекладати значну частину витрат на суспільство, обмежувати публічну дискусію, приховувати реальні масштаби втрат і використовувати пропаганду для виправдання подальшого кровопролиття.

Для Путіна продовження війни має не лише військове, а й політичне значення. Війна стала одним із головних інструментів легітимації його влади, виправдання репресивної політики, консолідації силових еліт і підтримання образу Росії як держави, що нібито протистоїть усьому Заходу. Тому навіть у ситуації, коли військова кампанія стає дедалі дорожчою та менш ефективною, Кремль може вважати її продовження меншим політичним ризиком, ніж визнання стратегічної поразки.

Звідси випливає важливий висновок: рішення Путіна продовжувати війну не обов’язково залежатиме від того, чи здатна Росія забезпечити армію достатньою кількістю добровольців.

Якщо система фінансового рекрутингу почне давати дедалі гірші результати, Кремль може змінювати самі механізми комплектування, посилювати примус і збільшувати масштаби мобілізаційних заходів. Іншими словами, скорочення кількості добровольців не означає негайного припинення війни, але робить її продовження політично, економічно та соціально дорожчим для російської держави.

Для України принципово важливо правильно оцінювати цю тенденцію. Не можна будувати стратегію лише на очікуванні того, що Росія вичерпає людський ресурс і буде змушена зупинитися. Такий підхід був би занадто оптимістичним і потенційно небезпечним.

Московський режим демонструє готовність витрачати величезну кількість людських життів заради досягнення політичних цілей, які сам Путін вважає принциповими для збереження своєї влади. Водночас поступове зниження ефективності рекрутингової системи створює для України додаткові стратегічні можливості.

Чим дорожче Росії обходиться кожен новий військовослужбовець, чим більше ресурсів вона змушена витрачати на його залучення, підготовку та забезпечення, тим складніше їй підтримувати колишній масштаб бойових дій без негативних наслідків для інших сфер державного функціонування.

Особливе значення в цій ситуації матиме здатність України зберігати власний військовий потенціал, підвищувати ефективність використання особового складу, розвивати технологічну перевагу, посилювати протиповітряну оборону та завдавати ударів по військовій логістиці й інфраструктурі противника.

Стратегічне виснаження Росії не відбудеться лише через скорочення набору до армії. Воно потребує системного тиску на всі компоненти російської воєнної машини – людські, економічні, технологічні, фінансові та логістичні. Не менш важливою залишається міжнародна підтримка України, оскільки саме вона дає змогу не допустити ситуації, за якої Росія зможе компенсувати власні структурні проблеми перевагою в ресурсах.

У ширшій міжнародно-політичній перспективі нинішнє гальмування вербування на війну в Росії варто розглядати як ознаку того, що модель ведення війни, побудована на масовому залученні людського ресурсу та його постійному відновленні за рахунок фінансових стимулів, стикається з дедалі серйознішими проблемами.

Це ще не означає втрати Росією здатності воювати, але свідчить про поступове зростання ціни кожного наступного етапу війни. Для тоталітарного режиму, який уникає відкритої мобілізації суспільства, така тенденція особливо небезпечна, оскільки змушує його обирати між кількома неприємними альтернативами: платити ще більше, посилювати примус або ризикувати політичною стабільністю через нову мобілізацію.

Чи зможе Путін продовжувати війну, якщо кількість охочих воювати за Росію постійно зменшується? Так, принаймні в середньостроковій перспективі така можливість зберігається. Росія ще має ресурси для продовження бойових дій, а її політичне керівництво не демонструє готовності відмовитися від воєнних цілей лише через зростання людських втрат.

Проте принципово змінюється інше: війна стає дедалі менш економічно вигідною, кадрово забезпеченою та політично комфортною для Кремля. Якщо раніше російська влада могла відносно легко компенсувати втрати новими контрактниками, то тепер кожне наступне поповнення потребує більших фінансових витрат і дедалі складніших механізмів залучення бажаючих вмерти за диктатора.

Головна небезпека для Путіна полягає не в тому, що завтра в Росії раптово закінчаться люди, готові підписувати контракти. Вона полягає в поступовому руйнуванні здатності держави безболісно відтворювати військову силу.

Коли для підтримання колишньої чисельності армії доводиться постійно збільшувати виплати, розширювати примус, вилучати людей із цивільної економіки та витрачати дедалі більше бюджетних ресурсів, це означає, що війна починає підривати саму ресурсну основу держави.

Цей процес стратегічного виснаження може стати одним із найважливіших чинників, які зрештою обмежать можливості Кремля продовжувати агресію проти України.

Тому сьогодні ключове питання полягає вже не лише в тому, скільки ще людей Росія здатна відправити на фронт. Значно важливіше – якою ціною вона зможе це робити, як довго зможе підтримувати такий рівень втрат і коли фінансові, демографічні та політичні обмеження почнуть переважати над готовністю Кремля продовжувати війну.

І хоча точну дату такого перелому передбачити неможливо, ознаки поступового виснаження російської системи комплектування вже заслуговують на особливу увагу. Це не гарантія швидкого завершення війни, але важливий сигнал про те, що ресурсна модель путінської агресії не є безмежною.