Без родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Ударом по школе в Камышевахе на Запорожье 2 ноября Россия убила супругов Жуковых. Дарья и Артем возили в поселок продукты для местных жителей – и в тот трагический день находились там.

У погибших мужа и жены осталась маленькая дочка. О жертвах российского террора рассказали пользовательница Facebook Светлана Саитгалеева и местное издание "ЗаБор".

Что известно об убитых Россией супругах

Светлана Саитгалеева рассказала, что среди жертв российских ударов по Камышевахе 2 ноября – Дарья и Артем Жуковы. Жена родилась и долгое время жила в Орехове.

У супругов осталась маленькая дочка Доминика. Друзья семьи сейчас собирают средства для осиротевшей девочки и ее бабушки, Натальи Андреевой.

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В издании "ЗаБор" со ссылкой на знакомых семьи добавили: Дарья и Артем были трудолюбивой и заботливой парой.

Коллаж "ЗаБор"

"Они работали на рынке и привозили в поселок продукты для местных жителей. По словам знакомых, в день трагедии супруги находились в Камышевахе. Когда они увидели угрозу авиационного удара КАБами по поселку, то приехали на автомобиле, чтобы укрыться. Однако во время обстрела погибли", – писало издание.

Российские военные не могли... Источник: ГСЧС Развернуть

Прокуратура начала расследов... Источник: t.me/pgo_gov_ua Развернуть

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 5 ноября в поселке Камышеваха Запорожской области продолжались аварийно-спасательные работы на месте российских ударов, нанесенных врагом 2 ноября.

Тогда под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

На четвертые сутки операции из-под завалов удалось деблокировать тела 43 погибших, при этом под обломками еще могут находиться 33 человека.

Правоохранители продолжают поисковые мероприятия и идентификацию погибших, личности которых пока не удалось установить.