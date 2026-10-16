Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото

Российская атака на Луцк 14 октября унесла жизнь Юлии Лесновой (Горбатюк). После гибели женщины без матери остались двое детей.

Также в поддержке нуждаются её родные. О гибели бывшей ученицы сообщили на странице КЗЗСО "Луцкий лицей №11" в Facebook.

В учебном заведении выразили соболезнования родным и близким погибшей. Юлия погибла в результате попадания российского беспилотника 14 октября 2026 года.

Прощание с Юлией начнется 15 октября в 18:00 в храме Святого Великомученика Дмитрия Солунского в 40-м микрорайоне Луцка. Похороны запланированы на 16 октября в селе Гаразджа.

В лицее почтили память своей выпускницы и выразили соболезнования её семье.

В Донецкой области от удара вражеского беспилотника погибла сотрудница больницы Светлана Федорова. Женщина работала акушеркой в Лиманской больнице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с комиком Александром "Веней" Венедчуком, который внезапно скончался в 32-летнем возрасте, простились 15 октября в Киеве. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе, а в 12:00 юмориста похоронят на Жулянском кладбище.

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