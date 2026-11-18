Блог | Без Starlink и Starshield: Украина сделала большой шаг, чтобы избавиться от давления со стороны Вашингтона

Успешное разрушение Крымского моста свидетельствует о серьезном технологическом прорыве: украинцы смогли организовать систему связи и наведения, позволившую нанести удар, который привел к обрушению сложной инженерной конструкции. Причем не баллистическими, а крылатыми ракетами.

Офицер, участвовавший в операции, рассказал The Times, что этот удар показал: Украина больше не нуждается в сетях Starlink и Starshield для нанесения мощных ударов по вражеским объектам. Киев способен создавать собственные системы связи для ретрансляции сигналов. Во вторник Силы обороны Украины впервые использовали беспилотники для передачи видеосигналов ракетам, что позволило поражать конкретные точки моста.

Это большой шаг к избавлению от рычагов давления со стороны Вашингтона, где вчера выразили недовольство украинскими ударами – мол, такие действия "не приближают окончание войны и не сдерживают наступление РФ на фронте". Хочется спросить: а приближают ли окончание войны коммерческие сделки с Путиным? И каким образом? Но это вопрос риторический.

Впрочем, источники СМИ в Киеве говорят прежде всего о политическом измерении операции: удар был нанесен перед встречей в Шэньчжэне, чтобы продемонстрировать слабость Путина. И действительно, политические последствия разрушения моста значительно серьезнее экономических. На строительство и обеспечение безопасности этого памятника путинизму были направлены огромные ресурсы.

Это репутационный удар, демонстрирующий уязвимость даже наиболее защищенных стратегических объектов РФ. А способность Украины самостоятельно поражать такие объекты оружием собственного производства меняет ее переговорные позиции. Теперь главный вызов для Киева – масштабирование. Важным становится не только качество, но и количество.