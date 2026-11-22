Беспилотники перерезают трассы: в сети показали, как ВСУ уничтожают российскую логистику в Донецкой и Запорожской областях. Фото и видео

Украинские воины устроили настоящий ад для оккупантов на дорогах временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Беспилотники Сил обороны продолжают перерезать там вражескую логистику.

Это уже сказывается на поставках оккупационному контингенту топлива, боеприпасов, техники и других ресурсов. Кадры боевой работы Сил обороны собрал Telegram-канал Exilenova+.

Украинские дроны перерезают вражескую логистику на ВОТ

В Exilenova+ отметили, что ударные дроны украинских войск продолжают перерезать логистические маршруты на оккупированных территориях, на что постоянно жалуются сами захватчики.

Цель – сорвать поставки топлива, боеприпасов, техники и других ресурсов для российских группировок.

Скриншот сообщения. Источник: Exilenova+

Скриншот сообщения

Охваченные огнем вражеские автомобили стали неотъемлемой частью ландшафта на ВОТ.

В частности, уничтожается логистика на трассах оккупированных частей Донецкой и Запорожской областей: там продолжается "очень интенсивная работа".

По оценке Exilenova+, основные логистические трассы превратились для оккупантов в ад.

"Ударные БПЛА продолжают выжигать логистику, превращая маршруты снабжения оккупационных войск в дороги смерти", – отметили авторы канала.

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Кадры с "дорог смерти" на ВОТ Украины

Защитить фуры с топливом и оружием захватчики пытаются, отправляя с ними мобильные огневые группы. Какова их судьба – в Exilenova+ показали на примере уничтоженной 22 ноября под Луганском вражеской МОГ.

Уничтожение российской мобил... Развернуть

Как рассказывал OBOZ.UA, систематические удары по вражеской логистике продолжаются уже не первый месяц подряд. Силы обороны уничтожают топливозаправщики и грузовики с боеприпасами.

В то же время после того, как 17 ноября Силы обороны Украины атаковали Крымский мост, и там обрушилась арка и часть дорожного полотна – нагрузка на так называемый "сухопутный коридор в Крым", проходящий через оккупированную материковую часть Украины, значительно возросла. Поэтому у украинских пилотов теперь есть гораздо более широкий выбор целей.