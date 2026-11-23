"Боль, которому нет границ": появились подробности о подростке, которого РФ убила в Сумской области. Фото

В Сумской области в результате детонации российского беспилотника погиб 15-летний парень. Трагедия произошла в селе Мазовка Новослободской общины.

Погибшего звали Кирилл Козбург, ему было всего 15 лет. Об этом сообщили в Новослободской общине.

Что известно о гибели подростка

По информации общины, мальчик погиб утром в результате детонации беспилотного летательного аппарата типа FPV.

Кирилл был жителем села Мазовка. В общине подчеркнули, что война оборвала жизнь ребенка, который только начинал взрослеть, должен был учиться, встречаться с друзьями, мечтать и строить планы на будущее.

"Пятнадцать лет… Возраст, когда впереди целая жизнь. Когда еще столько мечтаний, надежд, планов, неизведанных дорог и счастливых моментов. Когда детство еще не успело закончиться, а юность только начинала раскрывать свои горизонты…", – говорится в сообщении.

Кирилл Козбург. Источник: Новослободская громада

В громаде выразили соболезнования семье

Гибель подростка стала невосполнимой утратой для Новослободской громады. Там отметили, что не существует слов, которые могли бы унять боль родителей и близких после потери ребенка.

"Нет таких слов, которые могли бы залечить рану в сердцах родителей и близких. Нет утешения, способного заполнить пустоту от потери ребенка", – написали представители громады.

Местные жители разделили горе семьи и склонили головы в память о Кирилле.

"Светлая память тебе, дитя, вечный покой, Кирилл…", – добавили в громаде.

Публикация. Источник: Скриншот

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