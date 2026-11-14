Более 1000 человек: Лубинец раскрыл детали самого масштабного обмена пленными

Не менее 1000 военнопленных планируют обменять между Украиной и Россией во время следующего обмена. В то же время стороны работают над тем, чтобы эта цифра была больше.

Также со стороны Украины было озвучено мнение, чтобы среди пленных были не только военные, но и гражданские. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно

Дмитрий Лубинец обсудил в телефонном разговоре с российским омбудсменом Яной Лантратовой механизмы проведения будущего обмена пленными. Она подтвердила, что речь идет как минимум о тысяче человек, однако нужно работать, чтобы эта цифра была больше.

"Послепоявления информации о возможности обмена я сразу связался с Яной Лантратовой, чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 людях.В то же время работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше", – отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека также озвучил позицию, что среди тех, кого вернут, обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские гражданские.

По его словам, на это он получил ответ, что российская сторона готова прорабатывать такой запрос.

Что предшествовало

Напомним, об обмене пленными между Украиной и Россией было договорено во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Сейчас команда работает над согласованием деталей и практической реализацией.

"Одним из положительных моментов является то, что мы договорились о крупнейшем гуманитарном освобождении заключенных, и завтра окончательно согласуем их количество", – сказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Рустем Умеров назвал главный результат мирных переговоров в Абу-Даби. По его словам, главный результат переговоров, которого удалось достичь, – договоренности о большом обмене пленными.