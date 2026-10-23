Возле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. Фото

Шторм повредил заграждение из барж возле Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией. Заграждение установили российские оккупанты для защиты моста от украинских морских дронов.

О повреждении сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер". На спутниковом снимке виден разрыв в линии заграждения.

В частности, на месте конструкции не хватает одной из 18 барж.

Последствия наводнения. Источник: Telegram-канал Крымский Ветер.

Конструкция состоит из барж, соединенных между собой тросами, и должна препятствовать приближению беспилотных морских аппаратов к сооружению.

Подобные повреждения защитных заграждений у Керченского моста случались и раньше. В частности, аналогичные инциденты фиксировали в январе 2026 года и в апреле 2025-го.

Крым, который после оккупации в 2014 году стал ключевым военным плацдармом России, все больше превращается в ее самое уязвимое место. Украинские дальнобойные удары по мостам, нефтебазам, аэродромам и транспортной инфраструктуре осложняют снабжение оккупационной группировки, а изоляция полуострова может стать важным козырем Киева на будущих переговорах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пробки на Керченском мосту возникают не из-за мер безопасности. И не из-за ракетных угроз. Пробки создают намеренно, чтобы мост был постоянно закрыт гражданскими. Россия использует своих граждан как живой щит. Они всегда так делали, просто теперь это коснулось россиян.