Боятся перебоев: в оккупированном Севастополе "штурмуют" АЗС после новых ударов по Крымскому мосту. Видео

В оккупированном Севастополе образовались очереди на автозаправочных станциях после новых ударов по Крымскому мосту. Местные жители опасаются, что нарушение логистики приведет к проблемам с поставками топлива на полуостров, и пытаются закупить его впрок.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом Exilenova+. На кадрах видно скопление автомобилей возле АЗС в Севастополе.

После атак на Крымский мост жители оккупированного города начали активно заправлять автомобили и запасаться топливом. Люди опасаются, что из-за возможных проблем с транспортным сообщением бензин станет дефицитным или его поставки будут ограничены.

Ситуация вызвала ажиотаж на местных заправках, где автомобилисты пытаются приобрести необходимое количество топлива, пока оно доступно.

Недавно в сети показали, какой сейчас вид имеет Крымский мост после ударов по нему ВСУ 16-17 ноября. На кадрах видно, что на мосту нет арки и дорожного пролета автомобильной части конструкции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. По важной для врага переправе летели ракеты, всего прогремело около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО.