"Бои вдоль границы продолжаются ежедневно": в ВСУ прокомментировали информацию о якобы возобновлении Курской операции

На Северо-Слобожанском направлении бои вдоль границы с Россией продолжаются ежедневно. Вместе с тем распространяемая в сети информация о якобы выходе украинских военнослужащих на территорию РФ и возобновлении Курской операции не соответствует действительности.

Об этом сообщил 8-й корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. Там отреагировали на сообщения в соцсетях и СМИ о якобы прорыве украинских войск через границу и установлении контроля над населенным пунктом в Курской области.

Авторы таких публикаций ссылаются на данные американского Института изучения войны (ISW). Однако, как отмечают сами аналитики, эта информация не свидетельствует о возобновлении украинской операции в Курской области.

В 8-м корпусе предполагают, что причиной появления таких заголовков стало неверное толкование сообщений об улучшении тактического положения украинских подразделений на одном из участков фронта.

В то же время это не означает проведения операции или наступления в полосе ответственности 8 корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении, подчеркнули защитники.

Ситуация на Северо-Слобожанс... Источник: DeepStateMAP Развернуть

Военные призвали не распространять неподтвержденные сообщения об успехах на фронте. Они подчеркнули, что громкие заявления о выдуманных победах могут наносить не меньший вред, чем сообщения о "предательстве", поскольку формируют неоправданные ожидания, которые впоследствии оборачиваются разочарованием.

Информацию о боевых действиях на этом направлении рекомендуют проверять по официальным сообщениям Главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба, группировки войск "Север" и 8 корпуса ДШВ. Если сведений нет на этих ресурсах, в корпусе советуют считать их слухами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты готовят постановочные видео, чтобы создать видимость контроля над населенными пунктами на Александровском направлении. Для этого захватчикам поручили снимать российские флаги, наносить на стены надписи с датой записи и делать панорамные кадры населенных пунктов.

Таким образом россияне будут пытаться выдать постановочные кадры за доказательства своих военных успехов, хотя линия боевого соприкосновения на этом участке долгое время остается неизменной.