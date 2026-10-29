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Ложь убивает, или "Пиар непричастности" во время войны
Поезд после удара.
Источник: Днепропетровская ОВА.
Ложь убивает.
...
Нервы давно уже на пределе. Но, в отличие от других руководителей и политиков, я вам никогда не лгу.
Я могу молчать, недоговаривать или приводить абстрактные примеры.
Могу ругаться и даже кого-то оскорблять.
Однако я всегда говорю вам Правду.
Как взрослым разумным людям.
Хотя это может мне навредить.
И когда сейчас я наблюдаю за коммуникацией органов власти, то просто не понимаю – зачем?
Зачем мы врем сами себе во время войны и постоянно выкручиваемся?
…
Сначала "таинственный объект транспортной инфраструктуры", который видит весь Днепр.
Весь Город понимает, что это – вокзал!
И тут же "Укрзалізниця" пишет у себя, мол, "несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди".
Но удар был между 10 и 11 путями – то есть на пятой платформе.
И оттуда технически было невозможно быстро попасть в подземный переход.
В этом нет вины ни "Укрзалізниці", ни города, ни государства.
Виновата в этом только россия.
Но чиновники от испуга пытаются отвести от себя все как можно дальше.
…
Знаете, я со своими сотнями тысяч подписчиков в фейсбуке и телеграме все же стараюсь лишний раз не выпрыгивать.
Эй, госслужащие! ХВАТИТ СЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ ДУРАКАМИ!
Потому что странно, когда на высших ступенях власти кто-то в дорогих очках и костюме умудряется записать за сутки по три-четыре видео.
Мне как мэру некогда этим заниматься.
Потому что, как бывший журналист, я понимаю, сколько времени на это нужно потратить.
Впрочем, вы же ( во время войны !!! ) на это содержите всякую шоблу – эсэмэмщиков и пиарщиков.
Вы уверены, что окружающие – законченные тупицы?
…
То же самое и с постоянным перекладыванием ответственности.
У государственной власти – на местное самоуправление.
У местного самоуправления – на военные администрации.
У военных администраций – на профильные ведомства.
И дальше в том же духе.
Бесконечные хороводы бессмысленных проверок…
Придумывание новых требований, вообще оторванных от реальности….
Междоусобная грызня и обвинения в том, кто виноват больше…
Пожалуйста.
Заканчивайте свой "пиар непричастности".
…
Мы в Днепре и области формируем единую информационную политику.
Просто благодаря последовательной работе без излишеств в соцсетях.
И ничего, как-то работаем.
Отбиваемся "дулями", если хотите.
Без взаимных обвинений и хитростей.
Поэтому, когда правительство, далекое от достоверного понимания ситуации на местах, спускает все новые и новые указания, гораздо лучше просто приехать и посмотреть, что творится на прифронтовых территориях.
Знаете, чем практический опыт будет отличаться от нарезания задач из своего кабинета?
Уважаемые министры, засуньте себе в задницу свои аккаунты в соцсетях с жалкой сотней "лайков".
Не тратьте деньги налогоплательщиков на это дерьмо.
…
И напоследок еще один пример.
Городские больницы сейчас спасают тяжелораненых. Оперируют, обезболивают, успокаивают.
Но снова в большинстве "медиа" сплошная пиар-кампания одного печально известного "героя"-санврача.
Ну это же сюр.
Потому что каждая сволочь пытается отбрехаться и получить свои дивиденды на человеческом горе.
…
Придите наконец в себя.
У НАС – ВОЙНА.
Кровавая и страшная.
Хватит уже врать, хитрить и манипулировать.
Лучше уж быть грубым, жестким и даже материться, чтобы потом на тебя писали жалобы все подряд.
Но говорить нужно откровенно.
Говорить правду.
Понятно и четко.
Потому что, холера, ЛОЖЬ УБИВАЕТ!
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