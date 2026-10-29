Бронетанковые штурмы могут быть успешными, несмотря на российскую войну дронов: в Defence Matters оценили операцию "Вивальди"

Украинская операция "Вивальди" продемонстрировала, что механизированные штурмы могут приносить результат даже на поле боя, где Россия активно использует беспилотники для разведки и поражения целей. В то же время успех таких атак зависит от тщательной подготовки, взаимодействия бронетехники с пехотой и дронами, а также эффективного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в материале военно-аналитического издания Defence Matters, которое проанализировало опыт операции "Вивальди", проведенной силами Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого. Авторы отмечают, что результаты операции могут быть полезны для армий стран НАТО.

Как украинские военные провели операцию "Вивальди"

Операция продолжалась с мая по октябрь 2026 года и была направлена на противодействие российским наступательным планам на Лиманском направлении. По итогам операции украинские военные восстановили контроль над 277 квадратными километрами территории. Важной составляющей замысла стало сохранение информационной тишины, что помогло скрыть от противника подготовку и ход действий.

Она предусматривала скоординированное применение бронетехники, пехоты, воздушных беспилотников, наземных роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Издание, ссылаясь на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, отмечает, что украинские военные успешно провели два механизированных штурма в тылу российских сил. По мнению аналитиков, этот опыт свидетельствует о том, что бронетехника все еще может эффективно действовать на поле боя, где значительную роль играют разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы и высокоточное вооружение.

В материале подчеркивается, что ключевым фактором является не само наличие танков и бронетранспортеров, а их взаимодействие с другими составляющими боевых порядков. Сочетание бронетехники с пехотой, разведкой, беспилотными системами и средствами РЭБ может помочь использовать слабые места в обороне противника.

Украинский танк с дополнител... Источник: Facebook/Генеральный штаб ВСУ Развернуть

Почему бронетехника остается эффективной на поле боя

Аналитики Defence Matters считают, что опыт операции "Вивальди" ставит под сомнение предположение о том, что массовое использование дронов фактически сделало невозможными маневренные действия бронетехники. Напротив, он показывает, что при надлежащей подготовке и координации механизированные подразделения могут добиваться локальных успехов даже под угрозой постоянного наблюдения с воздуха.

В то же время авторы предостерегают от чрезмерно оптимистичных выводов. Для успешного проведения таких атак необходимы подготовленные экипажи, надлежащая защита техники, стабильная связь и способность подавлять вражеские средства разведки и поражения.

Такие условия обычно возникают лишь на определенное время и на ограниченных участках фронта. Поэтому операция "Вивальди" не означает возвращения к масштабным бронетанковым прорывам, характерным для войн прошлого. Она скорее демонстрирует возможность проведения тщательно спланированных механизированных атак в благоприятных для этого условиях.

Французский бронетранспортер VAB. Источник: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Какой урок операция "Вивальди" дает странам НАТО

Отдельное внимание Defence Matters уделяет тому, как армии стран НАТО могут использовать опыт украинских военных. Главный вывод заключается в необходимости сочетать традиционные сухопутные силы с новейшими технологиями ведения боевых действий.

Бронетехника и впредь может обеспечивать защищенное передвижение пехоты и помогать использовать слабые места в обороне противника. Однако ее эффективность все больше зависит от контроля над ситуацией на поле боя, в частности от возможностей разведки и радиоэлектронной борьбы.

В то же время в Defence Matters отмечают, что выводы об операции требуют дальнейшего изучения. Ее результаты и возможность применения подобной тактики в других условиях необходимо оценивать по мере появления новых данных с поля боя.

Напомним, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Богдан Корженко раскрыл новые подробности операции "Вивальди". По его словам, подразделение успешно выполнило задачу по механизированному наступлению, в результате которого украинские бойцы захватили вражеские штабы, командные пункты, минометные позиции, средства связи и РЭБ.

Как писал OBOZ.UA, военный эксперт Павел Лакийчук объяснил, что обеспечило успех операции "Вивальди". Среди ключевых факторов он назвал неожиданную для противника тактику и комплексное применение войск.