2 мин
8,0 т.
Буданов предупредил о более глубоких и мощных ударах по России – медіа
Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента
Источник: Зоряна Стельмах
Если Россия не прекратит войну против Украины, удары по ее территории будут становиться все более глубокими и приобретать большую боевую мощь. На соответствующее заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова обратили внимание авторы YouTube-канала Realidade Militar в видео об украинских ударах по российским НПЗ.
"Если Россия продолжит войну, удары будут становиться все более глубокими и мощными", – цитируют Буданова в материале.
Авторы отмечают, что возможности Украины наносить удары вглубь российской территории уже существенно выросли. В частности, в сентябре украинский беспилотник смог достичь российской Арктики на расстоянии более 3 тысяч километров от границы.
Увеличение дальности атак создает для РФ дополнительную проблему: Россия вынуждена защищать большое количество объектов на огромной территории, тогда как средств ПВО для одновременного прикрытия каждого НПЗ, резервуара и другой инфраструктуры недостаточно.
Чем дальше проникают украинские дроны, тем больше российской стороне приходится растягивать свою противовоздушную оборону.
Глава ОП также сообщил, что новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!