"Было очень страшно": жительница Запорожья рассказала, почему берет на прогулку с детьми детектор дронов. Фото и видео

Жительница Запорожья Катерина Николенко берет на прогулку с шестимесячным сыном детектор дронов под названием "Чуйка". Она начала носить прибор с собой после того, как во время прогулки над ней завис российский беспилотник.

Об этом сообщает "Суспільне". Теперь устройство помогает семье следить за воздушными угрозами и оценивать опасность во время передвижения по городу.

Детектор дронов стал необходимостью для семьи

Катерина воспитывает троих детей – 16-летнюю Доминику, 12-летнюю Полину и 6-месячного Никиту. Впервые вражеский БПЛА вблизи женщина увидела во время прогулки с младенцем в коляске, когда у нее еще не было детектора дронов. За домом она услышала характерный звук FPV-дрона, обернулась и заметила беспилотник.

"Что это был за дрон – я не знаю. Я спряталась под дерево, в тот момент у меня не было этого прибора. Было очень страшно", – вспомнила женщина.

Госпожа Катерина с детьми. Источник: "Суспільне"

После этого инцидента знакомые одолжили Катерине детектор дронов. Он обнаруживает беспилотники и позволяет оценить, насколько безопасно находиться под открытым небом. Однажды семья зафиксировала сигнал от дрона еще дома: тогда беспилотник находился далеко от Запорожья, в полях на подлете к городу, поэтому непосредственной опасности не было.

Впрочем, чаще всего "Чуйку" берет с собой муж Катерины, когда отправляется на работу в Космический район. Там выросла угроза атак на гражданские автомобили и общественный транспорт, поэтому супругам каждый раз приходится решать, кому из них прибор нужнее.

"Если здесь есть угроза, муж оставляет прибор нам, а туда едет без него. Если угроза там – берет его с собой. За мужа, конечно, переживаем каждый день. Каждый день говорю ему, чтобы он бросил эту работу, потому что она того не стоит", – убеждена жительница Запорожья.

Детектор дронов. Источник: "Суспільне"

Ночные удары баллистическими ракетами пугают семью больше всего

Она добавила, что помимо дронов город регулярно подвергается ударам управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. Катерина рассказывает, что семья уже в какой-то степени привыкла к звукам взрывов от КАБов, однако ночные атаки баллистическими ракетами до сих пор вызывают самый сильный страх.

По словам женщины, шестимесячный сын уже привык к воздушным тревогам и взрывам и почти не реагирует на эти звуки.

"Реагирует довольно спокойно – и на тревоги, и на взрывы. Когда очень громко, бывает, что обращает внимание, может, немного пугается. Но чтобы сильно – такого я по нему не замечала", – поделилась она.

Пани Катерина с детьми. Источник: "Суспільне"

Семья пока не уезжает из Запорожья

Несмотря на постоянные обстрелы и психологическое напряжение, семья Катерины Николенко пока не планирует уезжать из Запорожья. Но если FPV-дроны начнут долетать до их района, семья будет эвакуироваться.

"Если FPV начнут долетать сюда – мы уедем. Надеемся, что никуда отсюда уезжать не придется. Надеемся, что все будет хорошо и мы останемся дома", – подытоживает Катерина.

Что известно о "Чуйке"

"Чуйка" – это портативное украинское устройство радиоэлектронной разведки, созданное компанией BlueBird Tech. Оно предназначено для пассивного обнаружения и перехвата аналоговых видеосигналов, которые передают FPV-дроны и другие беспилотники.

Прибор позволяет заранее заметить воздушную угрозу – еще до того, как БПЛА станет слышно или его можно будет увидеть. При прямой видимости "Чуйка" может фиксировать сигналы на расстоянии до 4 км, а от одного заряда аккумулятора устройство способно работать до 6–8 часов.

Детектор дронов. Источник: "Суспільне"

Напомним, утром 29 октября российские оккупационные войска совершили очередную циничную атаку против гражданского населения, ударив FPV-дроном по муниципальному автобусу в Запорожье. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, легковые автомобили и автобусы, а также гостиница, пострадали как минимум четверо человек.