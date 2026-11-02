"Было три категории людей": Лубинец раскрыл детали гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. Видео

Украина и Россия выполнили договоренности о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Во время операции удалось доставить местным жителям гуманитарную помощь, организовать выезд людей по выбранным ими направлениям и провести репатриационные мероприятия.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии. Информацию о договоренности с российской стороной относительно возвращения тел погибших украинцев собрал OBOZ.UA.

Как проходила гуманитарная миссия в Олешках

Операция официально началась 27 октября в 03:00 по киевскому времени и завершилась 1 ноября в 22:59. В общей сложности режим тишины длился 5 суток 19 часов и 59 минут.

"У нас есть подтверждение, что и Российская Федерация, и Украина выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что именно Украина инициировала поиск формата, который позволил бы помочь гражданам, находившимся в оккупации. После установления режима тишины стороны приступили к разминированию логистического маршрута, по которому представители миссии смогли добраться до Олешек.

Какие три категории жителей определили в Олешках

Лубинец пояснил, что во время общения с местными жителями определили три группы людей в зависимости от их пожеланий относительно дальнейшего пребывания.

Первая категория – те, кто хотел остаться в городе. Для них привезли продукты питания, воду, медикаменты, топливо для генераторов и отдельное оборудование для местной больницы, которая продолжает работать.

Вторая группа попросила помочь выехать на подконтрольную Украине территорию. Для этих людей заранее подготовили маршрут и необходимое техническое обеспечение. В частности, 31 октября омбудсмен вместе с эвакуированными прибыл в Черниговскую область.

Третья категория – жители, которые хотели выехать на территории, контролируемые Россией. Речь идет как о временно оккупированных территориях Украины, так и о самой РФ.

"Некоторые из этой категории говорили, что мы хотим выехать и остаться на временно оккупированной территории Украины, потому что там живут наши родственники. Кто-то прямо говорил, что мы хотим выехать также на территорию Российской Федерации", – рассказал омбудсмен.

Он отказался назвать точное количество людей, выбравших каждое из направлений. Лубинец пояснил, что не хочет, чтобы результаты операции превратились в сравнение количества тех, кто выехал в Украину и Россию.

"Я очень не хочу, чтобы это превратилось в вопрос о том, кто к кому больше выехал. Автоматически это не способствует объективности", – отметил он.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что команда первой леди США Мелании Трамп присоединилась к организации гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Американская сторона предложила создать трехстороннюю переговорную группу после того, как запросила информацию о ситуации в городе. Ранее команда Мелании Трамп также помогала возвращать украинских детей из России.

"У нас ежедневно поддерживалась связь, она остается. Они попросили меня предоставить информацию об Олешках. И после этого выступили с инициативой создать трехстороннюю группу для переговоров по Олешкам", – рассказал Лубинец.

Он также отметил, что одной из главных проблем во время переговоров было обеспечение режима тишины на большой территории в течение длительного времени. Когда переговоры зашли в тупик, омбудсмен предложил лично приехать в Олешки вместе с российским уполномоченным по правам человека.

"Когда я буду там лично и там лично будет омбудсмен Российской Федерации, и об этом точно будут все знать, режим тишины, так сказать, будет соблюдаться более качественно", – пояснил он.

Лубинец объяснил, почему не стал руководствоваться эмоциями в общении с Яной Валерьевной

Дмитрий Лубинец рассказал, что во время обсуждения ситуации с Яной Валерьевной ему советовали не сдерживать эмоций и высказать ей все лично. Однако омбудсмен подчеркнул, что на должности руководствуется не эмоциями, а результатом, поэтому его приоритетами остаются эвакуации, гуманитарные миссии и обменные процессы.

"На встрече с Яной Валерьевной: "ты должен там применить чуть ли не физическую силу", высказать ей все лично в лицо, мы тебе сейчас напишем прямую речь. Как вы понимаете, там очень мало литературных выражений… Забрать сразу, договориться о следующих эвакуациях, гуманитарных миссиях, обменных процессах и именно в такой последовательности. Пока я на этой должности, я мыслю не эмоциями, а результатом. Если результат есть, оценивайте его", – отметил чиновник.

Из Олешек вывезли тела погибших военных и гражданских

Отдельным направлением гуманитарной миссии стала репатриация. Во время режима тишины из городского морга вывезли тела погибших жителей. Также собрали тела украинских военных и гражданских, погибших в оккупированном городе.

В настоящее время достигнута договоренность с российской стороной о возвращении погибших украинцев на подконтрольную Украине территорию.

"Сейчас у нас есть договоренность с российской стороной, что все тела, чьи родные проживают в Украине, будут доставлены в Украину", – сообщил омбудсмен.

Он добавил, что для этого планируют использовать те же маршруты, которые уже применяют во время регулярных репатриационных мероприятий.

Кроме того, во время гуманитарной операции удалось вывезти 105 домашних питомцев. Среди эвакуированных животных были четыре попугая.

Нарушала ли Россия режим тишины

Во время пресс-конференции Лубинец также прокомментировал информацию о перемещении российской военной техники вблизи Олешек. Технику с обозначениями красных крестов использовали для разминирования дороги в соответствии с достигнутыми договоренностями.

"Эта военная техника была использована для разминирования под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где находилась", – объяснил омбудсмен.

Он отметил, что перед объявлением о завершении режима тишины обе стороны проверили выполнение договоренностей. По результатам проверки нарушений не зафиксировали.

Также Лубинец сообщил о следующем шаге в работе по возвращению украинцев – создании Центра возвращения гражданских лиц на базе Офиса омбудсмена. К его работе планируют привлечь государственные органы, правозащитные и гуманитарные организации, чтобы обеспечить комплексное сопровождение людей, возвращающихся в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пока не планирует проводить новые гуманитарные операции по образцу той, что состоялась в временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В Кремле заявили, что в настоящее время не рассматривают ни соответствующих планов, ни таких инициатив.