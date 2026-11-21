"Был искренним, светлым и мужественным": на фронте погиб 28-летний воин с Херсонщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Херсонщины Петр Шушковский. Его жизнь оборвалась на Донетчине – неподалеку от Славянска.

Через месяц защитнику должно было исполниться 29 лет. О потере сообщили в Каланчакской поселковой военной администрации.

Что известно о Герое

Трагическая весть о потере защитника поступила в Каланчакскую громаду Скадовского района, которая с 2022 года находится под российской оккупацией.

Петр Шушковский. Источник: Каланчакская громада

"Жестокая война забирает лучших сынов Украины. С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем, что 17 ноября 2026 года на окраине села Высокоивановка Донецкой области во время выполнения боевого задания, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от вражеского дрона героически погиб наш земляк, житель Каланчакской громады – Шушковский Петр", – отметили в громаде.

Жизнь защитника оборвалась, когда ему было 28 лет. До своего 29-го дня рождения, который должен был наступить 26 декабря, Петр не дожил чуть больше месяца.

"Петр до последнего вздоха оставался верен военной присяге и украинскому народу. Он был искренним, светлым и мужественным, любящим сыном, мужем, отцом, братом, надежным побратимом, который без колебаний встал на защиту родной земли, нашего мирного неба и будущего каждого из нас. Нет слов, которыми можно было бы унять боль этой невосполнимой утраты. Каланчацкая громада склоняет головы в глубокой скорби перед светлой памятью нашего Защитника", – говорится в сообщении.

В громаде выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего Героя.

"Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", – отметили там.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб участник Революции Достоинства, фотограф и воин Артур Назаров.

Также на фронте погиб солист Запорожской филармонии Богдан Хижняк.