"Был светлым и добрым": в сети рассказали о подростке, которого РФ убила ударом FPV-дрона возле Славянска. Фото

Российские военные убили 16-летнего Данила Решетняка ударом FPV-дрона по автомобилю возле Славянска. Трагедия произошла 30 октября 2026 года, когда подросток вместе с родителями пытался выехать в безопасное место.

Парень учился в Славянском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры. О его гибели сообщает проект "Их убила Россия".

Что известно о гибели Данила Решетняка

16-летний Данил Решетняк погиб в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю 30 октября возле Славянска. В тот момент подросток вместе с родителями пытался выехать в более безопасное место.

О трагедии сообщил Славянский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры, где учился Данил.

Каким запомнили подростка

В учебном заведении вспоминают Данила как светлого, доброго, воспитанного и отзывчивого парня, впереди которого была целая жизнь с мечтами и планами.

"Данило был светлым, добрым, воспитанным и отзывчивым парнем, впереди которого были целая жизнь, мечты и большие планы. Эта трагедия – очередное болезненное напоминание о цене, которую мы платим каждый день, и о бесчеловечном лице врага", – говорится в сообщении колледжа.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным, близким, друзьям и одногруппникам погибшего.

"Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Светлая и вечная память Данилу", – добавили в колледже.

Данило Решетняк. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

"Был светлым и добрым": в се... Развернуть

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