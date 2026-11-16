Блог | Пора добавить огня, или Как заставить Москву снизить ставки

До зимы две недели. Ближайшие дни будет штормить от международных событий. Поэтому чуть наведем резкость.

1. Россия не перестает совершать военные преступления, атакуя и убивая гражданских в Украине. Обычно я перечисляю несколько эпизодов. Они, к сожалению, есть и сегодня.

Но, думаю, важнее остановиться на эпизоде в Глухове (Сумская область), где 2 полицейских – Николай Савченко и Игорь Волошко – сделали свою работу: после удара российского дрона по жилому дому бросились спасать людей (пожилую женщину и мальчика 9 лет). Россияне (очевидно, наблюдая это), нанесли удар вторым дроном. Во время повторной атаки полицейский Савченко закрыл собой ребенка. Полицейский Волошко был ранен.

Это к тому, что ежедневно масса людей делает свою работу. Сравнивать с краковскими полицейскими надо вот этих ребят, а не их неубедительных коллег.

Подобные эпизоды в прифронтовой и фронтовой зоне случаются ежедневно. Видимо, стоит о них рассказывать больше.

2. По итогам дискуссии в Абу-Даби различные СМИ и спикеры обнародовали российские пожелания к переговорам об урегулировании. Об их неадекватности – чуть ниже.

Пока отметим, что Украина их прокомментирована достаточно четко. В ночь 14/15 ноября, по данным Генштаба ЗСУ:

• Поражен циклопический аэродром в районе г. Ахтубинск (Астраханская область), где базируется 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ. Дистанция – примерно 650 от ЛБС. В сети есть видео красивой вторичной детонации авиационных ракет. Также поражен подвижный радиовысотомер ПРВ-13. Ритм работы аэродрома, с которого атаковали Украину, будет слегка нарушен, российской авиации придется метаться чуть больше.

• Атакован "дронопорт" в районе деревни Цимбулова (Орловская область), с которого запускают разную дрянь по украинским городам. Полностью разгромить его в имеющихся условиях нереально, но регулярно будировать – вполне.

• Масштабно задымился Нижнекамский нефтехимический завод компании "Сибур" (Татарстан). Вследствие чего может быть нарушен ритм производства специальных резинок, без которых не обходится бронетехника и самолеты. Это если очень упрощенно. Плюс неизбежно будет влияние на производство сырья для взрывчатки. Дополнительный срез – положение компании "Сибур". После инцидентов на крупнейшем нефтегазохимическом комплексе в Тобольске и стройке монструозного Амурского газохимического комплекса этот столп российской экономики чуть задрожал. Новое масштабное задымление в Нижнекамске добавит пессимизма.

• Там же в Нижнекамске поражена одна из установок первичной переработки нефти на НПЗ "ТАИФ-НК". Я подробно разбирал статус этой кормушки бонз Татарстана. Надеюсь, им сильно поплохеет.

• Поражены объекты АО "Монолит" (Брянская область), которое участвует в производстве и ремонте летательных аппаратов, в т.ч. – вертолетов.

• Охвачен заботой ряд объектов в Таганроге, мост в Ростовской области и т.д.

Нижнекамск, Пермь и Уфа – это три города, которые сами россияне нервно указывали в качестве временно не охваченных заботой за последний период. Ну, как говорится, по просьбам трудящихся.

Обстановка на фронте сейчас имеет свои нюансы в связи с колебаниями погоды (дождь, порывы ветра), мешающей работе дронов и несколько облегчающей проникновение малых пехотных групп.

Чтобы понять ситуацию, читаем Константина Машовца. И узнаем, что не только россияне, но Силы обороны Украины имеют тактические успехи в отдельных точках.

В общем, сложности никуда не деваются, но они не деваются и у врага, а даже нарастают. Посильная помощь своим в армии – самое своевременное, что может быть. Именно СОУ задают тон переговоров.

3. По данным Bild и других источников, россияне выдвинули максимально неадекватные, местами откровенно нелепые требования в контексте потенциального урегулирования. Звучат они так, словно и являются той самой "прекрасной" глобальной сделкой, о которой говорил Трамп.

Все уже это читали: не просто отказ Украины от НАТО, но и выдворение из Альянса Финляндии, демонтаж сторонней военной инфраструктуры и вывод ее из стран Центрально-Восточной Европы по состоянию на 1997 год, переформатирование Молдовы по российским лекалам. Плюс де-факто переход Центральной Азии под российский протекторат. Видимо, чтоб не перегибать с Турцией, пока вербально оставили в покое Кавказ.

Это – классика российской переговорной тактики, о которой я писал: поднимать ставки и "отказываться" только от заведомо невыполнимых требований, прожимая оппонентов на уступки.

Почему россияне так действуют? Потому что не получают жесткий ответ и раз за разом испытывают новые границы дозволенного. Встретили отпор – останавливаются, ищут другие направления продвижения.

Кремль играет на том, что Европе крайне сложно оперативно сформулировать позицию. Особенно в ситуации, где есть признаки делегирование суверенитета. Наглядный пример – формирование европейской делегации в рамках переговоров об урегулировании при участии России и США. Уверен, что в Кремле хихикают по этому поводу.

Чтоб они не хихикали, Европа могла бы дополнительно помочь Украине, которая решения о модальности дискуссии принимает быстро.

Чтоб не один НПЗ за ночь горел, а штук пять. И пяток заводов ОПК. Плюс какой-нибудь химический заводик и датацентрик.

Тогда позиция Москвы стремительно двинется в сторону первого адекватного хода – прекращения огня.